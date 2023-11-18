Завтра, 19 листопада, в православному календарі день пам’яті святого Авдія. Святий Авдій був пророком, який жив у дев’ятому столітті до нашої ери. Він народився в селі недалеко від міста Сихем, що на території сучасного Ізраїлю. Він був сином Гілеада, одного з вождів племені Іссахара. Авдій служив Богу з дитинства і був відданим Йому у всьому.

Авдій був свідком розколу Ізраїльського царства на дві частини: Північне і Південне. Він був придворним пророком царя Ахава, який правив Північним царством. Ахав був злим і неслухняним Богові, бо служив ідолам і дозволяв своїй дружині Ізавелі переслідувати пророків Господніх. Авдій, незважаючи на небезпеку, захищав пророків і ховав їх від гніву Ізавелі. Він також допомагав їм харчуванням і водою.

Одного разу Авдій зустрівся з пророком Іллією, який передбачив сушу в Північному царстві через гріхи Ахава. Іллія попросив Авдія повідомити Ахаву про його прибуття, щоб зустрітися з ним і вирішити долю народу. Авдій спочатку боявся, що Ахав уб’є його за це, але Іллія запевнив його, що Бог буде з ним. Авдій послухався Іллея і виконав його прохання. Завдяки його мужності і вірності Богу, він став посередником між Іллієм і Ахавом, і сприяв зверненню народу до Господа.

Авдій помер у глибокій старості, після того як виконав своє призначення від Бога. Він був похований у своєму рідному селі, де його шанують як святого.

Церковне свято 19 листопада — день пам'яті Варлаама Печерського

Варлаам Печерський був першим ігуменом Києво-Печерського монастиря, який жив у XI столітті. Він захопився спокійним і благочестивим життям преподобного Антонія Печерського, який подвизався в печері. Тому вирішив назавжди залишити світ і жити в печері разом з ним. Він відмовився від своїх боярських шатів, своєї нареченої і своєї свити, і попросив Антонія постригти його в ченці. Антоній попередив його про труднощі і спокуси чернецького життя, але Варлаам був непохитний у своєму рішенні. Антоній благословив його і дав йому ім’я Варлаам.

Варлаам став першим ігуменом печерної братії, яка зростала з кожним днем. Він побудував над печерою дерев’яну церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Він також запровадив статут для монастиря, який регулював чернечі труди, молитви, пости і покуту. Він піклувався про книжкову справу і збирав бібліотеку для монастиря. Варлаам був відомий своєю мудрістю, смиренням, добротою і чудотворними дарами.

Помер 1065 року в місті Володимир, куди він був переведений великим князем Ізяславом Ярославовичем на посаду ігумена монастиря святого мученика Дмитрія. Він був похований у Києво-Печерській лаврі, де його мощі зберігаються до сьогодні.

Прикмети 19 листопада

Народні прикмети 19 листопада / Фото: pixabay.com

Захід сонця червоного кольору — чекайте на сильні морози.

Сонячна погода вказує на те, що наступного тижня похолодає.

Птахи летять низько — скоро вийде сонце.

Що завтра не можна робити

Цього дня категорично заборонено лаятися, конфліктувати, сваритися. Якщо забути про цю заборону, то на сім'ю чекає негатив, який буде переслідувати її весь наступний рік. Згідно з народними повір'ями не можна залишати в Авдіїв день відчиненими двері та вікна — в будинок може пробратися нечиста сила. Краще не викидати залишки їжі, а віддати її тваринам. Інакше на вас чекає бідність.

Що можна робити завтра

Цього дня серед наших предків було прийнято проводити особливі обряди для захисту будинку від біди. Чоловіки брали сокиру і її вістрям стукали по віконницям кілька разів, щоб відігнати злі сили. Жінки ж варили відвар з трав, додавали до нього мед. Цей відвар повинен був випити кожен член сім'ї, щоб захиститися від хвороб.

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