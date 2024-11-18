19 листопада — яке церковне свято, що не слід робити, щоб не впустити до оселі біду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 листопада, в православному календарі день пам’яті святого пророка Авдія. Авдій жив у період, коли Ізраїль був розділений на дві частини — Північне царство (Ізраїль) і Південне царство (Юдея). Він пророкував на тлі падіння Єрусалиму 586 року до н.е., що було результатом завоювання Юдеї вавилонянами під керівництвом царя Навуходоносора.

Книга пророка Авдія складається лише з одного розділу, але її зміст є важливим і має пророче значення. Вона присвячена пророкуванню проти Едома — народності, що походила від Ісава, брата Якова (предка ізраїльтян). Едомити були давніми ворогами Ізраїлю, і в момент падіння Єрусалиму вони не тільки не допомогли юдеям, а й раділи їхньому нещастю, навіть співпрацюючи з завойовниками. Пророче послання Авдія закликає до покори перед Богом, підкреслюючи, що гордість і злоба призводять до падіння, як це сталося з Едомом. У його словах міститься також обіцянка відновлення для тих, хто залишиться вірним Богу, що має відбутися в останні часи.

Про особисте життя Авдія немає багато інформації. Не зазначено, чи він був священиком чи просто пророком. Існує також сумнів щодо точного часу його діяльності, хоча більшість вчених вважає, що він пророкував у період після руйнування Єрусалиму, тобто в середині 6 століття до н.е.

Церковне свято 19 листопада — день пам'яті святого мученика Варлаама

Святий Варлаам жив в часи правління римських імператорів, коли християни зазнавали переслідувань. Його мучеництво відбулося, ймовірно, за імператора Діоклетіана (приблизно 284–305 рр. н.е.), коли християни були жорстоко переслідувані за відмову поклонятися язичницьким богам.

Про святого Варлаама відомо небагато. Він був простим християнином, імовірно, жив у місті, яке не вказано в джерелах. Варлаам був добрим і побожним чоловіком, що вірив у Христа і відмовлявся від язичницьких обрядів. Як і багато інших ранніх християн, він вірно сповідував свою віру, навіть коли за це загрожувала смерть.

За своє відкрите християнське сповідування Варлаам був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Однак, згідно з переказами, він залишався непохитним у своїй вірі і не відрікся від Христа, навіть перед лицем смерті. У деяких джерелах зазначається, що він був спалений за наказом правителя, який не змирився з його відмовою від язичництва. Його мученицька смерть стала прикладом стійкості і вірності Христу, що надихало багатьох інших християн у ті важкі часи.

Прикмети 19 листопада

Народні прикмети 19 листопада / Фото: Unsplash

Весь день сніжить до теплої зими.

Світить сонце і хороша погода — наступного тижні чекайте на заморозки.

Захід сонця червоний — до сильних морозів.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не покидати оселю без особливої потреби, тому що вулицею блукає нечиста сила. Не можна надовго залишати вікна відкритими на провітрювання — впустите до оселі біду.

Що можна робити завтра

Цього дня традиційно готували трав'яний чай з медом, який потрібно було випити за столом з усією родиною. Вірили, що він допоможе зміцнити здоров'я.

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