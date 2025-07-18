Церковне свято 19 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 19 липня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого. Макрина народилася в родині святих — батьки її, Василій Кесарійський та Емілія, були ревними християнами. Змалку в родині виховували дітей у християнських чеснотах, що заклало фундамент для їхнього подальшого служіння Церкві.

Після смерті батька 370 року Макрина з молодшим братом Василієм разом із іншими родичами оселилася на їхній сімейній землі біля Нікомедії. Там вона організувала чернече співтовариство — одну з перших жіночих монастирських спільнот в Каппадокії.

Макрина відома своїм аскетизмом і молитвою. Вона була зразком християнського життя, присвяченого відданості Богу, смиренності та милосердю. Вона дотримувалась суворої аскези — вела життя в бідності, утриманні, пості, та постійному духовному подвигу.

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Макрина померла приблизно 379 року. Її життя залишило глибокий слід у християнській традиції як приклад святості, самопожертви і богопосвяченого життя.

Церковне свято 19 липня — день пам’яті святого преподобного Дія

Точні дати життя святого Дія невідомі, але традиційно його відносять до періоду раннього християнства, приблизно IV–V століття. Святий Дій прославився як аскет, що практикував суворий духовний подвиг. Він, імовірно, був засновником або членом монастирської спільноти, відданим служінню молитві і милосердю. Як і багато святих преподобних, святий Дій вважається зцілювачем і молитвенником за людей, які звертаються до нього по допомогу.

Прикмети 19 липня

Народні прикмети 19 липня / © unsplash.com

Якщо 19 липня ясна погода — осінь буде теплою і сухою.

Вітер 19 липня — до швидкої зміни погоди.

Якщо вранці туман — до врожаю грибів і гарного врожаю загалом.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість цього дня суворо застерігає від вживання алкоголю — кажуть, саме в цей час нечиста сила може нали­вати напої, а це загрожує перетворенням у шкідливу залежність. Також на свято Макрини не рекомендують засолювати огірки — вважається, що вони можуть призвести до отруєння.

Що можна робити завтра

До преподобної Макрини часто звертаються з гарячими молитвами про збереження здоров’я для себе та рідних, про затишок і добробут у родині, а також про мир і злагоду в домі. Віряни просять її заступництва і підтримки у вихованні дітей, сподіваючись на її мудру опіку і благословення.

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