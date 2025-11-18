Церковне свято 19 листопада / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 19 листопада, в православному календарі день пам’яті святого пророка Авдія. Він вважається пророком Старого Завіту, одним із малих пророків. Основним джерелом знань про нього є Книга пророка Авдія — найкоротша книга Старого Завіту, що містить всього 21 вірш. Точний період життя Авдія невідомий.

Біблійні вчені припускають, що він жив після поділу об’єднаного Ізраїльського царства, приблизно IX–VIII століття до н.е. Ймовірно, він пророкував у часи занепаду Ізраїльського царства та посилення Едому. Авдій передбачає покарання за гордість і насильство проти Ізраїлю.

Церковне свято 19 листопада — день пам’яті святого мученика Варлаама

Точна дата життя святого невідома, але, за переказами, він жив у перші століття християнства, ймовірно, в III–IV столітті. За однією версією, Варлаам був воїном або знатним чоловіком, який відмовився від ідолопоклонства і прийняв християнську віру.

Реклама

Він відмовився приносити жертви поганським богам, чим викликав гнів правителів або язичницьких владарів. За це його піддали тортурам і вбили, зробивши мучеником — тобто людиною, яка свідчить про віру Христову ціною власного життя.

Прикмети 19 листопада

Народні прикмети 19 листопада / © unsplash.com

Теплий і ясний 19 листопада — чекайте на м’яку зиму, сніг ляже пізніше.

Холодний або сніжний день — зима буде суворою та ранньою.

Туман на ранок — обіцяє мороз і ясний день.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями не варто викидати залишки їжі — їх краще віддати тваринам, адже це приносить добробут і оберігає від злиднів. Також не рекомендується без нагальної потреби залишати дім, особливо після заходу сонця, бо вважається, що в цей час легко підхопити хворобу або непотрібні негаразди.

Що можна робити завтра

Пророк Авдій у народній і церковній традиції шанується як заступник сім’ї та домашнього затишку. У його день віряни звертаються до святого з проханням про мир, лад і добробут у родині. А до святого мученика Варлаама люди звертаються з короткою, але щирою молитвою: “Моли Бога за нас!”, довіряючи йому свої віру та прохання.