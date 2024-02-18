19 лютого — яке церковне свято, чому не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

Завтра, 19 лютого, в православному календарі день пам’яті апостолів Архипа і Филимона. Святі апостоли Архип і Филип були двома з сімдесяти учнів, яких Ісус Христос посилав проповідувати Євангеліє. Архип був єпископом Колосійського у Фригії, а Филип був єпископом Галі. Обидва вони страждали за віру в Христа від ідолопоклонників і померли як мученики. Архипа розтягнули на землі, побили палицями і порізали ножами. Филипа закопали в землю по пояс і каменували.

Прикмети 19 лютого

Народні прикмети 19 лютого / Фото: Pexels

Цього дня все ще лежить сніг — весна прийде нескоро.

Яскраве сонце до великого урожаю.

Пливуть білі хмари — чекайте на вітряну погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, тому що цілий рік будеш жити без удачі. Під забороної лихослів'я та лайки, все це повернеться до вас у подвійному розмірі.

Що можна робити завтра

А ось робити цього дня добрі справи не лише можна було, але й вважалося за необхідне. Наші предки вірили, що тоді доля подякує сторицею. Також одягали святковий чистий одяг, щоб прикликати весну.

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