19 лютого — яке церковне свято, як потрібно захиститися від злих сил цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 лютого, в православному календарі день пам’яті святого апостола Архипа. Архип, імовірно, був учнем апостола Павла і проповідував християнство серед язичників. Вважається, що він був духовним наставником громади в Колосах та міг бути єпископом. Разом із ним Павло згадує Филимона та Апфію, яких традиція також пов’язує з ранньою християнською громадою.

За переданням, під час гонінь за правління імператора Нерона (або пізніше – за Домиціана) Архип зазнав жорстоких тортур за свою віру. Його схопили язичники, довго мучили, били та кидали в яму з брудом, але він залишався вірним Христу до кінця.

Хоча про його життя збереглося мало історичних відомостей, його служіння було важливим для поширення християнства в Малій Азії.

Прикмети 19 лютого

Фото: Unsplash

Сонце світить ясно – буде рання весна.

Йде сніг або заметіль – затяжна зима ще не відступить.

Якщо ніч ясна – весна буде холодною і сухою.

Що завтра не можна робити

Цей день вважався енергетично сильним, тому люди намагалися уникати поганих думок і дій, щоб не накликати біду. Натомість радили думати про добро, дякувати за все та будувати плани на майбутнє.

Що можна робити завтра

Щоб відганяти злих духів, господарі малювали крейдяні хрести на дверях та вікнах. Вважалося, що цього дня активізуються темні сили, тому для захисту клали під поріг гілочку верби, освячену на Вербну неділю минулого року.

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