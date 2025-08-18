ТСН у соціальних мережах

19 серпня — яке церковне свято, чому забороняється говорити про гроші чи майбутні плани

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Церковне свято 19 серпня

Церковне свято 19 серпня / © pixabay.com

Завтра, 19 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата та інших. Андрій був високопоставленим римським військовим (стратилатом — полководцем або комендантом) у місті Хрисополі (сучасне місто Іскендерія у Єгипті). Відомий своєю твердістю у вірі та непохитністю в сповідуванні християнства всупереч тиску влади.

Коли почалися гоніння на християн, Андрій відкрито відмовився приносити жертви язичницьким богам. Через це він був підданий жорстоким тортурам і, зрештою, мученицькій смерті — його стратили через відсікання голови (відповідно до звичаїв того часу).

Разом із Андрієм було страчено близько 200 солдатів, що знаходилися під його командуванням, а також його дружину і доньку. Вони всі стали мучениками за віру.

Прикмети 19 серпня

Народні прикмети 19 серпня / © unsplash.com

Народні прикмети 19 серпня / © unsplash.com

  • На Андрія (19 серпня) ясна і спокійна погода — осінь буде теплою і сухою.

  • 19 серпня часто гримить грім — чекай холодної осені.

  • Якщо цього дня багато комарів і мошок — осінь буде дощова.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто відкрито говорити про гроші чи планувати великі витрати — це може призвести до зриву наміченого. Краще відмовитися від будь-якої роботи руками, ремонту чи ремонту взуття, адже існує загроза травмуватися. Також рекомендується уникати конфліктів і сварок, бо через це з дому може надовго зникнути гармонія та спокій.

Що можна робити завтра

До святого Андрія Стратилата люди звертаються з щирими молитвами, просячи оберіг для рідної землі від війни та лиха, а також з надією на зцілення від недуг. Його вшановують як непохитного захисника воїнів, до якого звертаються за силою і підтримкою у часи бойових випробувань, просячи його покровительства і незламної опіки на службі військовій.

