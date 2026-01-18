Церковне свято 19 січня / © unsplash.com

Завтра, 19 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського. Святий преподобний Макарій Єгипетський (близько 300–390 років) — один із найвизначніших подвижників християнського монашества, ігумен і духовний наставник, відомий своїми глибокими аскетичними подвигами та мудрими порадами для ченців і мирян. Він належить до числа великих отців-пустельників Єгипту, які започаткували традицію християнської пустельної аскези, що надалі вплинула на весь православний та католицький світ.

Макарій народився близько 300 року в Нижньому Єгипті у благочестивій родині. З раннього дитинства він прагнув духовного життя, відчуваючи особливий потяг до молитви та самовідданого служіння Богові. У молодості він покинув світські справи та оселився в пустелі, прагнучи повної самотності для духовного зосередження.

Життя Макарія у пустелі було сповнене суворих аскетичних практик. Він вів життя відлюдника, харчуючись лише тим, що природа дарувала, постив і проводив більшість часу у молитві та духовних роздумах. За переказами, він жив у печерах та скитах, перебуваючи у глибокій самоті, але водночас відкритий для тих, хто шукав його духовної поради.

Макарій Єгипетський був відомий своєю здатністю бачити духовні потреби людей, даром передбачення та мудрими настановами, які допомагали ченцям і мирянам на шляху до спасіння. Його духовні поради часто стосувалися внутрішньої боротьби з гріхом, смирення, терпіння та любові до ближнього.

Під керівництвом Макарія утворилися перші спільноти пустельного монашества. Він навчав ченців поєднувати сувору аскезу з любов’ю та милосердям, підкреслюючи, що духовне вдосконалення не може існувати без смиренного служіння іншим. Його учні стали відомими подвижниками, які продовжили традицію пустельного життя, а його ім’я стало символом духовної мудрості та святого життя.

Преподобний Макарій Єгипетський помер близько 390 року, залишивши по собі безцінну духовну спадщину.

Прикмети 19 січня

Народні прикмети 19 січня

Заметіль цього дня віщує, що сніг і мороз будуть навіть наприкінці квітня.

Якщо немає снігу, але є іній на деревах, у народі вірили, що зима буде теплою, але довгою.

Ясна погода — чекайте на сухе літо.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 19 січня варто уникати важкої фізичної праці, бо вона може накликати труднощі на весь рік. Також не рекомендується стригти волосся — вважається, що можна «обрізати» свою удачу. Варто уникати темного одягу, аби не притягнути смуток і печаль у життя. У давнину говорили: «Як попрацюєш на Макара, так весь рік доведеться тяжко трудитися».

Що можна робити завтра

У день цього православного свята віряни звертаються до святого Макарія Великого як до сильного заступника перед Богом. Йому моляться за одужання хворих, пам’ятаючи, що за життя він зцілював людей, а також просять поради та підтримки у справах сім’ї та домашнього добробуту.