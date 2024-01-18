19 січня — яке церковне свято, що обов'язково потрібно зробити на Макарія для добробуту

Завтра, 19 січня, в православному календарі день пам’яті Макарія Великого. Преподобний Макарій Великий був християнським монахом і пустельником, який жив у Єгипті в IV столітті. Він вважається одним з батьків єгипетського чернецтва і наставником багатьох інших святих. Він славився своїми подвигами посту, молитви, смирення і чудотворення. Він також був учнем і другом преподобного Антонія Великого, який подарував йому свою палицю. Преподобний Макарій Великий помер 391 року і його мощі зберігаються в монастирі Святого Макарія в пустелі Ваді-Натрун.

Прикмети 19 січня

Народні прикмети 19 січня / Фото: Pexels

Теплий і сонячний день — до ранньої і ласкавої весни.

Заметіль — на Масницю буде така ж погода.

Морозний день — до теплого літа.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня стигтися чи змінювати зачіску. Це принесе лише нещастя. Наші предки вірили, що стрижка може навіть "укоротити" віку. Важливо стежити за своєю мовою і не використовувати лихі слова. Вони можуть притягнути до вашого життя хвороби.

Що можна робити завтра

Здавна Макарів день вважали найкращим часом для початку нових справ. Особливо, якщо вони направлені на благо інших. Тому цього дня обов'язково ходили одне до одного в гості, носили лише одяг світлого кольору і говорили: "Все, що почнеться на Макарія, складеться добре".

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