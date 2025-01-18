19 січня — яке церковне свято, що потрібно зробити, щоб весь рік бути здоровим

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Макарія Єгипетського. Один із найбільших подвижників і отців Церкви, відомий своєю аскезою та духовними подвигами. Він народився приблизно в IV столітті в Єгипті, в період розквіту християнства. Його життя є яскравим прикладом відданості Богові, покори та боротьби з власними пристрастями.

Про дитинство Макарія майже нічого не відомо. Його ім’я, ймовірно, було спочатку Макарієм, а "Єгипетським" він став відомим завдяки походженню. З раннього віку він прагнув до аскетичного життя, шукати Бога в молитвах і покаяннях, тому в юності вирішив відректися від світу та жити в пустелі. Преподобний Макарій став учнем відомого монаха, святого Антонія Великого, який був одним з перших монастирських засновників в Єгипті. Під його настановами Макарій навчився суворій аскезі, молитві та віруванню у силу Божої благодаті.

Макарій провів більшу частину свого життя в египетській пустелі, де жив у строгій аскезі, постійно молячись і борючись із спокусами. Його подвигів було багато, і вони ставали уроками для інших. Він завжди допомагав тим, хто шукав духовного наставництва, навіть коли це вимагало великих жертв.

У житті Макарія часто згадуються надзвичайні духовні прояви, такі як чудеса, здатність відчувати духовний стан інших людей, а також настанови про важливість внутрішнього миру й покори. Преподобний Макарій Єгипетський став великим духовним наставником для численних послідовників. Його духовні настанови були простими, але глибокими. Він вчив про важливість молитви, покаяння і слухняності. Через своїх учнів він поширював учення про духовну боротьбу, святість і молитву.

Він також був знаним чудотворцем і був прихильником ідеї, що кожен християнин має шукати святості в самому собі, а не в зовнішніх факторах. Преподобний Макарій помер приблизно в середині IV століття.

Прикмети 19 січня

Народні прикмети 19 січня / Фото: Unsplash

Заледеніли вікна до багатого урожаю меду.

Потепління цього дня вказує, що буде багато зерна.

Посиніли хмари до заморозків.

Що завтра не можна робити

Жахіття, яке приснилося в ніч проти 19 січня, попереджає людину про біду. Не варто його ігнорувати. Не варто йти рибалити чи полювати, в цей час злі духи ходять лісами і можуть затягнути в хащу.

Що можна робити завтра

Щоб бути здоровим протягом всього року, потрібно цього дня заварити відвар з цілющими травами, які збиралися навесні та влітку, обов'язково додати до них освяченої води.

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