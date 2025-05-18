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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
400
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2 хв

19 травня — яке церковне свято, чому цього дня не можна давати в борг хліб і сіль

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 19 травня

Церковне свято 19 травня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 19 травня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського. Священномученик Патрикій, єпископ міста Пруса у Малій Азії, прославився не лише як натхненний пастир, а й як незламний сповідник Христової істини, що своєю кров’ю засвідчив вірність Богові. Його життя — це приклад непохитної духовної твердості на тлі гонінь та спокус епохи язичництва.

За переказами, у час гонінь (ймовірно, за імператора Юліана Відступника), Патрикія було викликано до влади й примушено визнати язичницьких богів. Йому наказали принести жертву біля гарячих джерел, яким поклонялися місцеві мешканці. Але святий з гідністю відмовився, мовивши, що не буде вклонятися створеному, а лише Творцеві всього сущого — єдиному істинному Богові.

Його тверда позиція викликала гнів у правителів. Після жорстоких допитів та катувань Патрикія було приречено на смерть. Разом із трьома вірними пресвітерами — Акилом, Меменом і Феоктистом — він прийняв мученицький вінець: усім їм відтяли голови мечем.

Цей акт жорстокості не зламав віру християнської громади. Навпаки, кров мучеників стала насінням нових послідовників Христа.

Прикмети 19 травня

Народні прикмети 19 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 19 травня / © unsplash.com

  • Якщо 19 травня ясний і сонячний день — літо буде теплим і врожайним.

  • Ранкова роса в цей день обіцяє хороший урожай на зернові культури.

  • Вітер, що дме 19 травня зі сходу, віщує дощ найближчими днями, а західний вітер — суху й теплу погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня суворо забороняється занурюватися у темні думки, опускатися у сум і сльози, а також піддаватися ліні чи бездіяльності. Згідно з народними повір’ями, цього дня слід тимчасово припинити всі справи, окрім садівництва — посаджені рослини принесуть користь і добробут. Водночас категорично не рекомендується стригти нігті чи волосся, а також брати чи віддавати в борг хліб та сіль — інакше це може призвести до фінансових труднощів і проблем.

Що можна робити завтра

За народними повір’ями, будь-які добрі вчинки, здійснені цього дня, обов’язково віддячать удвічі більше, а прийдешній рік обіцяє бути щедрим на врожай і сповненим достатку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
400
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