Завтра, 19 травня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського. Патрикій був поставлений єпископом у місті Пруси, яке в той час було важливим адміністративним і торговим центром Віфінії. Як пастир Церкви він ревно дбав про утвердження християнської громади, проповідував Євангеліє та зміцнював вірних у періоди утисків.

Його служіння припало на часи, коли імперська влада вимагала від підданих поклоніння язичницьким богам і імператору як божеству. Християни, що відмовлялися брати участь у цих обрядах, піддавалися переслідуванням, ув’язненням і стратам.

За переданням церковної традиції, Патрикій разом із трьома пресвітерами — Акакієм, Менандром і Полієном — був схоплений за сповідання християнської віри. Їх змушували зректися Христа та принести жертви язичницьким ідолам, однак вони залишилися непохитними.

Після жорстоких тортур святий Патрикій прийняв мученицьку смерть. Його страта стала свідченням незламності віри та духовної сили ранньої Церкви, яка в умовах переслідувань лише зміцнювалася.

Прикмети 19 травня

Ясна, тепла погода — до щедрого, врожайного літа.

Сильна ранкова роса — до доброго врожаю огірків і зелені.

Грім цього дня — обіцяє багатий урожай.

Що завтра не можна робити

У народі вірили, що 19 травня варто тримати думки в чистоті та уникати негативу. Тому остерігалися негативних думок, сварок, лінощів. Також не нрадили стригти волосся — щоб не «обрізати» удачу й силу.

Що можна робити завтра

Вважалося, що саме тепер найкращий час висаджувати огірки: за повір’ями, тоді вони виростають особливо соковитими, хрусткими й без гіркоти.

