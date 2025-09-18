Церковне свято 19 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 19 вересня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. Святих Трохима, Савватія та Доримедонта вважають ранньохристиянськими мучениками, тобто вони жили в перші століття християнства, коли релігія піддавалася переслідуванням з боку язичницької влади. Точних історичних даних про їхнє походження або місце народження немає, але є свідчення, що вони належали до благочестивих і щирих християн, які активно проповідували віру.

Святий переказ говорить, що їх арештували через відмову принести жертву язичницьким богам. Вони стійко переносили тортури та приниження заради Христа, не відступили від віри. Усе життя цих святих було прикладом витримки, смирення і любові до Бога.

В іконографії їх зазвичай зображують як мужніх юнаків або чоловіків у римському одязі мучеників, часто з мученицькими страстями у вигляді хрестів чи інших атрибутів мучеництва.

Прикмети 19 вересня

Народні прикмети 19 вересня / © unsplash.com

Якщо вранці сильна роса або туман, осінь буде дощовою, а зима — холодною і сніжною.

Летять у вирій гуси й журавлі великими клинами — зима буде суворою.

Якщо береза і клен швидко жовтіють — до ранньої холодної зими.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, краще утриматися від прибирання — інакше можна “вимести” з дому удачу та добробут. Також не рекомендується йти на риболовлю: улов буде невдалим.

Що можна робити завтра

Ранок цього дня найкорисніше почати зі столової ложки меду на порожній шлунок, запивши її теплою водою — для зміцнення здоров’я. А 19 вересня обов’язково пригощай медом інших — це принесе достаток і “солодкий” рік.