19 вересня — яке церковне свято, чому не можна перераховувати дріб'язок

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 19 вересня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. Вони є святими, які вшановані в християнській традиції. Трохим відомий як один з ранньохристиянських мучеників. Він жив у період переслідувань християн при імператорі Діоклетіані. Про його життя відомо небагато, але він постраждав за свою віру і був визнаний святим після своєї смерті. Його пам'ять вшановується разом із Савватієм.
Інший ранньохристиянський мученик, який також постраждав за свою віру у часи римських переслідувань, це Савватій. Як і Трохим, він страждав за відмову від відречення від Христа і був страчений. Доримедонт також жив у період раннього християнства і постраждав за свою віру. Він, як і інші святі мученики, терпів жорстокі тортури і був страчений за свою непохитну віру в Христа.
Прикмети 19 вересня
- Лебеді пізно летять на південь — до довготривалої і теплої осені.
- Почало сильно опадати листя — пора вулики прибирати з пасіки.
- Високі бур'яни — взимку буде багато снігу.
Що завтра не можна робити
Цього дня намагалися не перераховувати дріб'язок. Вірили, що в такий спосіб можна швидко залишитися без грошей. Також заборонялося ображати будь-яких тварин, інакше можна було серйозно захворіти.
Що можна робити завтра
В давнину цей день вважався святом меду, а тому наші предки обов'язково влаштовували гуляння і пригощали всіх медовими стравами, які, як вірили, приносять здоров'я. Святому Трохиму було прийнято молитися за вдале весілля, пошук другої половинки.
Читайте також:
Церковний календар на вересень 2024 року: коли святкуємо Різдво Богородиці та Воздвиження