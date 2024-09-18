19 вересня — яке церковне свято, чому не можна перераховувати дріб'язок

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 вересня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта. Вони є святими, які вшановані в християнській традиції. Трохим відомий як один з ранньохристиянських мучеників. Він жив у період переслідувань християн при імператорі Діоклетіані. Про його життя відомо небагато, але він постраждав за свою віру і був визнаний святим після своєї смерті. Його пам'ять вшановується разом із Савватієм.

Інший ранньохристиянський мученик, який також постраждав за свою віру у часи римських переслідувань, це Савватій. Як і Трохим, він страждав за відмову від відречення від Христа і був страчений. Доримедонт також жив у період раннього християнства і постраждав за свою віру. Він, як і інші святі мученики, терпів жорстокі тортури і був страчений за свою непохитну віру в Христа.

Прикмети 19 вересня

Народні прикмети 19 вересня / Фото: Unsplash

Лебеді пізно летять на південь — до довготривалої і теплої осені.

Почало сильно опадати листя — пора вулики прибирати з пасіки.

Високі бур'яни — взимку буде багато снігу.

Що завтра не можна робити

Цього дня намагалися не перераховувати дріб'язок. Вірили, що в такий спосіб можна швидко залишитися без грошей. Також заборонялося ображати будь-яких тварин, інакше можна було серйозно захворіти.

Що можна робити завтра

В давнину цей день вважався святом меду, а тому наші предки обов'язково влаштовували гуляння і пригощали всіх медовими стравами, які, як вірили, приносять здоров'я. Святому Трохиму було прийнято молитися за вдале весілля, пошук другої половинки.

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