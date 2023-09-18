19 вересня — яке церковне свято, навіщо ставити на стіл тарілку з медом і що таке Трохимові вечірки

Завтра, 19 вересня, в православному календарі день пам’яті мучеників Трохима, Саватія і Дормідонта.Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт постраждали за Христа в царюванні римського імператора Проба, у третьому столітті.

Святий Трохим був родом з міста Бісада в Лікії. Він був християнином з дитинства і служив у церкві. Його заточили за віру в місті Антіохії, де його катували і палили вогнем. Він не зрадив свого Господа і помер в муках.

Святий Саватій був родом з міста Магнезії в Азії. Він був солдатом у римському легіоні і таємно сповідував християнство. Його заарештували за те, що він не хотів приносити жертви язичницьким богам. Він був побитий, розтягнутий на колесі і закопаний живцем.

Святий Доримедонт був родом з міста Синада в Фригії. Він був сенатором і славився своєю мудрістю і добротою. Він також був християнином і допомагав знедоленим. Його схопили за наказом проконсула Приска, який намагався спокусити його золотом і почестями. Але Доримедонт не погодився відмовитися від своєї віри і був кинутий до в’язниці, де його морили голодом і мордували. Потім його привели на ринкову площу, де його обезголовили.

Прикмети 19 вересня

Народні прикмети 19 вересня / Фото: Pexels

Південний вітер цього дня пророкував багатий урожай озимих.

Якщо лебеді вже полетіли в теплі краї — чекайте на затяжну осінь.

Туман — до теплої осені.

Що завтра не можна робити

Цього дня церква забороняє сваритися, лихословити, ображати інших. Також не можна показувати незадоволення будь-чим. Якщо вам щось не подобається, краще про це розказати іншого дня, щоб не накликати на себе біду. В народі вірили, що будь-яка сварка може призвести до серйозних наслідків. Також намагалися не підходити близько до водойм, тому було заборонено рибалити.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, якщо цього дня поставити на стіл тарілку з медом, то обов'язково можна отримати міцне здоров'я. Святі мученики вважалися покровителями бджіл і бджільництва. Господині пекли пироги з медом, медове печиво, якими вгощали рідних та друзів. А молодь влаштовувала так звані "Трохимові вечірки", під час яких дівчата обирали собі наречених.

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