19 жовтня — яке церковне свято, чому не можна прати одяг та відчиняти вікна

Завтра, 19 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Іоїля. Святий пророк Іоіль був одним із дванадцяти малих пророків Старого Завіту. Він народився у селі Метиморовому, що належало до коліна Рувимового, і пророкував у Іудеї в часи царя Йоаса, близько VIII століття до н.е.

Іоіль описав страшне запустіння Єрусалима, яке спричинила навала саранчі, що знищила врожай і спричинила голод. Він закликав народ до покаяння і посту, бо тим Бог умолений буває. Він також передбачив прихід Дня Господнього, коли Бог буде судити народи за їхні гріхи і благословляти своїх вірних. Він пророкував про виливання Духа Святого на всю плоть, що збулося в день П’ятидесятниці.

Церковне свято 19 жовтня — день пам'яті мученика Уара

Мученик Уар був ранньохристиянським святим, який служив у римській армії в Єгипті в часи гонінь на християн. Він таємно допомагав ув’язненим християнам, приносячи їм їжу і ліки. Коли його виявили, він відмовився відступити від своєї віри і був жорстоко замучений. Його тіло забрала благочестива вдова Клеопатра і поховала його в Палестині. Уар пророкував про прихід Дня Господнього і про виливання Духа Святого на всю плоть. Його шанують як заступника перед Богом за людей, які страждають від голоду і хвороб.

Прикмети 19 жовтня

Народні прикмети 19 жовтня / Фото: Pexels

Падає сніг і холодна погода — до пізньої весни.

Вдарив мороз — через тиждень чекайте на відлигу.

Вночі випав невеликий сніг — скоро вдарить сильний мороз.

Що завтра не можна робити

В давнину заборонялося прати одяг цього дня. Вважалося, якщо людина одягне будь-яку річ, яка була випрана 19 жовтня, то на нього чекає нещастя. Якщо на вулиці сушився одяг, його обов'язково забирали в будинок. Не можна залишати надовго відчиненими вікна або двері — можна запустити в оселю біду.

Що можна робити завтра

Згідно з народними повір'ями цього дня виходив на світ будинковий, що жив в конюшнях. Він заплітав гриви коням та змушував тварин нервувати. Тому люди давали коням відпочити від праці. Готували різні страви з курятини, особливо пироги.

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