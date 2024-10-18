19 жовтня — яке церковне свято, чому не можна сушити білизну на вулиці

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Йоіла. Йоіл, ймовірно, жив у Юдейському царстві під час епохи, коли Ізраїль зазнавав соціальних і релігійних криз. Його пророчества могли бути адресовані періоду, коли народ страждав від нашестя сарани або голоду. У книзі Йоіла порушуються питання покаяння, відновлення, Божого суду і благодаті. Пророк закликає людей повернутися до Бога, обіцяючи, що той зцілить їх землю і благословить їх.

Йоіл описує нашестві сарани як знак Божого гніву. Це нашестві він використовує як метафору для покарання за гріхи. Однією з найзначніших частин його книги є обіцянка виливання Духа Святого на всіх людей, що стало важливим передбаченням для християнської традиції, зокрема в контексті П'ятидесятниці. Йоіл залишив значний слід у біблійній традиції, і його слова використовуються в проповідях і літературі, що досліджує тему покаяння та надії.

Церковне свято 19 жовтня — день пам'яті святого мученика Уара і святого преподобного Івана

Святий Уар жив у часи раннього християнства, коли віра в Ісуса Христа часто переслідувалася. Його життя припало на період римських гонінь на християн. Він був вірним свідком Христової віри, за що зазнав переслідувань. За деякими джерелами, святий Уар був схоплений через свою віру і підданий тортурам, але не відрікся від Христа, за що і отримав звання мученика. Уар шанується в православній і католицькій церквах. Його пам'ять святкується в різні дні в залежності від традиційних календарів. Як мученик, святий Уар символізує вірність, мужність і готовність жертвувати своїм життям заради віри. Його приклад надихає християн до стійкості у вірі.

Преподобний Іван народився в 6-му столітті в Сирії. З раннього віку він прагнув до духовного життя, вирішивши залишити світське життя та присвятити себе Богу. Іван став ченцем і вступив до одного з монастирів на горі Синай. Тут він під керівництвом мудрих наставників поглиблював свої знання про християнство і аскезу. Найвідомішою його працею є "Ліствиця" (або "Сходи"), де він описує шлях духовного зростання та морального вдосконалення. Ця книга стала важливою для християнської аскези і містить поради для монахів та мирян про те, як подолати гріхи і досягти святості. Святий Іван шанується в православній церкві як покровитель монахів та тих, хто прагне до духовного зростання.

Прикмети 19 жовтня

Народні прикмети 19 жовтня / Фото: Unsplash

Сонячна і тепла погода до ранньої весни.

Іде сніг — весна прийде пізно.

Зірки мерехтять — скоро будуть морози.

Що завтра не можна робити

Забороняється цього дня сушити білизну на вулиці, наші предки вірили, що це може призвести до хвороб. Не можна конфліктувати і сваритися — сварка затягнеться надовго.

Що можна робити завтра

Цього дня в давнину проводжали осінь і зустрічали зиму. Вірили, що вже починаються справжні морози. Традиційно з курячого м'яса готували різні страви на святковий стіл.

Читайте також: