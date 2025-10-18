Церковне свято 19 жовтня / © unsplash.com

Завтра, 19 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Йоіла. Він є автором книги пророка Йоіла, яка входить до числа “малих пророків” у біблійній традиції. На жаль, про його особисте життя відомо дуже мало, і більшість відомостей базується на його пророцтвах.

Йоіл нагадує про духовну відповідальність народу, про те, що зовнішні біди часто є наслідком духовного занепаду. Його пророцтва мають глибокий містичний і есхатологічний зміст, особливо щодо Дня Господнього і благословення Святого Духа.

Церковне свято 19 жовтня — день пам’яті святого мученика Уара і святого преподобного Івана

Святий Уар походив із благочестивої та знатної родини. Він служив у римському війську в Александрії, столиці Єгипту, під час правління імператорів Діоклетіана та Максіміана, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань.

Спочатку Уар приховував свою християнську віру через страх перед язичниками. Однак, коли почалися переслідування християн, він не зміг залишити свої переконання і відкрито став на бік віри в Христа.

У період гонінь Уар відвідував в’язниці, де утримували християн, надаючи їм допомогу: приносив їжу, перев’язував рани та підтримував їх духом. Це свідчить про його глибоку віру та милосердя до стражденних.

За свою відданість Христу Уар був схоплений, підданий тортурам і страчений близько 307 року. Його тіло було викинуте на поживу звірам, але благочестива вдова на ім’я Клеопатра забрала його та зберігала в своєму домі.

Святий Іван народився в IX столітті в Болгарії, в селі Скрина, неподалік від міста Средець (сучасний Софія). З раннього віку він виявляв глибоку релігійність і прагнення до аскетичного життя.

Після смерті батьків Іван роздав своє майно бідним і прийняв чернечий постриг. Він оселився в пустелі, де вів суворий аскетичний спосіб життя, присвячуючи себе молитві та покаянню.

Навколо місця його перебування почали збиратися інші ченці, шукаючи усамітнення та духовного наставництва. Так виник Рильський монастир, який став центром християнського чернецтва в Болгарії.

Святий Іван став ігуменом обителі, наставляючи братію прикладом праведного життя. Перед смертю він обрав наступника і пішов у печеру, де провів останні п’ять років свого життя. Святий Іван помер близько 946 року. Його мощі були збережені в Рильському монастирі, і згодом стали об’єктом паломництва для християн.

Прикмети 19 жовтня

Народні прикмети 19 жовтня / © unsplash.com

Туман зранку — до потепління і поліпшення погоди.

Захід сонця червоного кольору — до похолодання.

Ворони збираються у великі зграї — до сильних морозів.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість наголошує: цього дня категорично не можна відмовляти у допомозі бідним, адже вважають, що через нужденних просять підтримки душі покійних родичів.

Що можна робити завтра

Цей день відкриває вірянам шлях до святого Уара, коли життя приносить невимовний біль; до нього звертаються в молитві за душі тих, хто покинув цей світ самогубством або без хрещення.