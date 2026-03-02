Церковне свято 2 березня / © unsplash.com

Сьогодні, 2 березня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського. Святий Теодот народився в Киренеї — стародавньому місті в Лівії, відомому своїм багатством і культурним впливом у регіоні. Детальні відомості про його дитинство і родину майже не збереглися, однак церковна традиція свідчить, що він зростав у християнській вірі і змалку прагнув служіння Богу. Його ревність до духовного життя і знання Святого Писання зробили його гідним обрання на церковну службу.

Коли Теодот став єпископом Киренейським, він проявив себе як мудрий пастир і невтомний захисник вірних. Під його керівництвом Церква розвивалася духовно, зростала у чисельності і міцності. Він турбувався про утвердження морального та богословського життя серед християн, навчав їх істинам віри, молився за хворих і потребуючих та підтримував братерську єдність серед духовенства.

За часів правління імператора, який проводив політику переслідування християн, Теодот залишався непохитним у вірі. Його відданість Христу та наставляння вірних зробили його об’єктом уваги язичницької влади. Згідно з церковними джерелами, святого піддали тортурам за відмову принести жертви ідолам та за проповідування Христового вчення. Його мучеництво стало свідченням непохитної віри і сили духу, якими він підтримував свою паству навіть у найважчі часи.

Святий Теодот був страчений, але його пам’ять і вплив на християнську громаду залишилися живими. Його приклад надихав багатьох християн стійко переносити випробування, зберігати віру і любов до Бога попри загрози життю.

Прикмети 2 березня

Ясне небо 2 березня передвіщає теплу весну.

Якщо 2 березня лежить сніг, весна буде пізньою, а зима ще деякий час триватиме.

Сонячний день 2 березня — до раннього пробудження дерев і квітів.

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами цього дня не радять братися за рукоділля, особливо зашивати дірки чи пришивати ґудзики. Вважалося, що таким чином можна «пришити» до свого життя зайві турботи та непотрібні клопоти.

Що можна робити сьогодні

Цього дня особливо доречно звертатися до святих у молитві — просити їхнього заступництва перед Господом. Молитви допомагають знайти підтримку й захист, зміцнюють віру, дарують терпіння та внутрішню силу, щоб гідно пройти всі життєві випробування.