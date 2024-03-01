2 березня — яке церковне свято, чому потрібно сидіти вдома і не можна пришивати ґудзики

Завтра, 2 березня, в православному календарі день пам’яті Феодота Киринейського. Він був кіпрським святим і єпископом міста Киринеї на острові Кіпр. Феодот Киринейський народився в малоазійській Галатії. Він був сином християнських батьків і ще в молодості відзначався грамотністю та доброчесністю.

Пізніше був єпископом Киринеї, міста на Кіпрі. Він відкрито проповідував під час гонінь на християн під час правління імператора Лікинія (307–324). Під час переслідувань Феодота також ув’язнили. Його били палицями, рвали до кісток тіло залізними гаками, але він терпляче все зносив і молився. Багато язичників, які бачили його геройську терпеливість, навернулися до Христа. Пізніше його звільнили і він ще два роки керував Церквою в Киринеї.

Церковне свято 2 березня — день пам'яті Йова (Борецького), митрополита Київського і всієї Русі

Йов Борецький (у цивільному житті Іван Борецький) був видатним українським православним церковним діячем, письменником та полемістом. Він народився в 1560 році у селі Бірча (тепер на Підкарпатті в Польщі). Був священником, ректором Львівської братської школи та першим ректором Київської братської школи.

Від 1620 до 1631 рік Йов Борецький обіймав посаду митрополита Київського, Галицького і всієї Русі. Він був духовним та політичним наставником Петра Могили. Йов Борецький був активним письменником. Він виступав проти Руської унійної церкви, вестернізації та єзуїтів на українських землях Речі Посполитої.

Йова Борецького приєднали до лику святих в Українській православній церкві Київського патріархату 2008 року.

Прикмети 2 березня

Народні прикмети 2 березня / Фото: Pexels

Теплий південний вітер — до теплого літа.

Сніжить — весна прийде пізно.

Дощ іде — до дощового літа.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не пришивати ґудзики на одяг, тому що вірили, що це "пришиє" до людини проблеми та біди. Не купували важливі чи дорогі речі, адже знали, що вони довго не прослужать. Також заборонено було плакати перед дзеркалом, тому що можна подвоїти неприємності та сльози.

Що можна робити завтра

Пращури цей день обов'язково проводили вдома, не виходили на вулицю. А все тому, що зазвичай була дуже вітряна погода і люди переживали, що вітер може "надути" проблеми. Тому всі роботи проводили в оселі. Наприклад, перебирали насіння, яке вже зовсім скоро будуть висівати.

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