2 березня — яке церковне свято, що вказує на швидкий прихід весни

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 березня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського. Теодот був єпископом у місті Кирена (територія сучасної Лівії) і ревно проповідував християнську віру. Його проповіді надихали вірян залишатися твердими у вірі, незважаючи на переслідування, які почалися після розколу між імператорами Костянтином Великим і Лікінієм.

Під час гонінь Лікінія Теодот зазнав арешту та допитів. Його примушували відректися від християнства, але він залишився непохитним. За це його піддали жорстоким тортурам. Згідно з переказами, святого били, шматували тіло залізними гаками, а потім засудили до смерті.

Теодот прийняв мученицьку смерть, ймовірно, через усічення мечем або на хресті. Його подвиг залишив яскравий слід у свідомості християн, і його ім'я стало символом стійкості у вірі.

Прикмети 2 березня

Народні прикмети 2 березня / Фото: pixabay.com

Вважалося, що якщо цього дня тепло і сонячно, то весна буде ранньою і лагідною.

Морозний день віщував прохолодний березень, але теплий квітень.

Якщо йде сніг або дощ, то чекали затяжної весни.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що початок важливої справи в цей день може принести невдачу. Особливо це стосувалося весняних польових робіт. Оскільки день припадав на період підготовки до Великого посту, наші предки уникали зайвих веселощів і необережного поводження з вогнем. Вважалося, що сварки в цей день можуть принести біди на весь наступний місяць.

Що можна робити завтра

Якщо прилітали граки або жайворонки – це був знак, що весна не за горами. В народі вірили, що початок весни – це час очищення. Тому 2 березня могли викидати старі речі, мити підлогу та приводити оселю до ладу, щоб привернути добробут.

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