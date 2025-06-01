Церковне свято 2 червня / © pixabay.com

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Завтра, 2 червня, в православному календарі день пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського. Народився 758 року в Константинополі у знатній і благочестивій родині. Його батько був чиновником імператорського двору, який виступав за поклоніння іконам. За це він був висланий імператором-іконоборцем Костянтином V.

Никифор отримав блискучу освіту, почав кар’єру чиновника при дворі імператриці Ірини. Вона була однією з небагатьох в той час володарок, яка підтримувала поклоніння іконам. Згодом полишив світське життя.

806 року Никифора обрали на патріарший престол, хоча він на той час не був навіть священником. Його духовна глибина і мудрість швидко змусили замовкнути всіх критиків.

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815 року розпочалося його найбільше випробування в житті. Тоді до влади прийшов імператор Лев V, який виступав за іконоборство. Патріарх рішуче відмовився від нових законів, за що його було усунуто з кафедри і заслано до монастиря на віддаленний острів.

Там в тиші він провів 13 років. Никифор постійно молився, а також писав трактати на користь іконопоклоніння. Його життя завершилося у вигнанні 2 червня 828 року. Він не зміг дочекатися торжества православ’я, але 843 року іконопочитання було відновлено.

Прикмети 2 червня

Народні прикмети 2 червня / © unsplash.com

Вранці по землі стелиться туман — чекайте на теплий і ясний день.

Довго кує зозуля — до тривалого літа.

Почути грім — буде добрий урожай вівса.

Що завтра не можна робити

2 червня наші предки намагалися остерігатися будь-яких домовленостей чи фінансових рішень — вважалося, що легко помилитися й втратити значну суму грошей. Також не радили відвідувати кладовище: за повір’ям, можна ненароком прихопити з собою негативну енергетику.

Що можна робити завтра

Згідно з давніми уявленнями, дівчина, яка мріє про щасливе заміжжя, повинна 2 червня сплести віночок із польових трав і носити його, не знімаючи, до заходу сонця. Вважалося, що така прикраса привабить до неї щирих залицяльників.

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