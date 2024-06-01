2 червня — яке церковне свято, не починаємо сварки і не вбираємося надто ошатно

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 червня, в православному календарі день пам’яті святого Никифора. Він жив у VIII-IX століттях і був родом з Константинополя. Від дитинства його батьки виховували у глибокій вірі та християнських цінностях. Його батько, Федір, був секретарем при імператорі, але був вигнаний за іконошанування. Після смерті батька, його мати Євдокія повернулася до Константинополя і стала черницею.

Никифор отримав гарну освіту і в юності захоплювався читанням духовних книг та вивченням Святого Письма. Він служив радником у дворі імператора Лева IV і вів доброчесне життя, ревно захищаючи святі ікони. Згодом він відмовився від світського життя і оселився біля Босфору, де заснував монастирську обитель і збудував церкву.

815 року, за правління імператора Лева Вірменина, Никифора заслано в монастир через його опозицію до іконоборчої єресі. Після тринадцяти років у вигнанні, він помер. Його мощі, які пролежали в землі дев’ятнадцять років, були урочисто перенесені до Константинополя.

Прикмети 2 червня

Народні прикмети 2 червня / Фото: Unsplash

Ввечері сонце закрили хмари — чекайте на дощ.

Соловей співає всю ніч — наступного дня буде хороша погода.

Дощить — до великого урожаю грибів та льону.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня братися за сухе прибирання, вважалося, що воно принесе у будинок нещастя і фінансові негаразди. Також намагалися надто сильно не вбиратися, не робити святкові зачіски. Все це могло накликати нечисту силу, яка забере красу. Забороняється сваритися, а якщо вже так сталося, то обов'язково попросіть вибачення, інакше конфлікт затягнеться надовго.

Що можна робити завтра

Дівчата обов'язково плели вінки з в'юна. Під час цієї роботи думали про майбутнє. Вважалося, що усе намріяне неодмінно здійсниться.

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