2 грудня — яке церковне свято, чому не можна робити ремонт і піднімати з землі речі

Завтра, 2 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Авакума. Святий Авакум був одним із дванадцяти старозавітних пророків, який жив у сьомому столітті до нашої ери. За переказами, він народився в селі Бетзохар і став боротися з беззаконням, безвір’ям і ідолопоклонництвом. За жолброчесність і віру Господь нагородив його пророчим даром. З волі Бога він передбачив євреям руйнування храму, розграбування Єрусалиму варварами-халдеями і довге життя в полоні.

Святий Авакум був також свідком дива, коли ангел Господній врятував його і двох інших пророків, Ананія і Азарія, від смерті в полум’ї печі. Він написав книгу пророцтв, яка входить до Святого Письма. У ній він висловлює свою віру в Бога, який справедливо судить людей і народи, а також свою надію на прихід Месії, який визволить свій народ.

Церковне свято 2 грудня — день пам'яті Афанасія Печерського

Афанасій Печерський був преподобним чернцем, який жив у Києво-Печерській лаврі у сьомому столітті. Він віддав своє життя Богові і відмовився від усього світського. Він замкнувся у печерному затворі, де не спілкувався з ніким і не бачив світла. Він молився і постував, а Господь наділив його пророчим даром і здатністю бачити в темряві. Він передбачив багато подій, які сталися з єврейським народом, і сподівався на прихід Месії. Він також зцілював хворих, які приходили до нього з вірою. Після смерті його мощі стали дивотворити і давати людям милість і благословення.

Прикмети 2 грудня

Народні прикмети 2 грудня / Фото: Pexels

На небі сірі хмари — до морозів.

Виглянуло сонце — цілий тиждень буде тепло і безсніжно.

На вікнах мороз намалював візерунки — навесні буде багато зелені.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними повір'ями в Авакумів день не можна піднімати нічого з землі, особливо на перехрестях, тому що можна цим накликати на себе біду. Заборонено також займатися ремонтом, тому що можете потривожити домовика, який потім буде пакостити. Вагітним жінкам не дозволяли мити голову, зістригати волосся, інакше до пологів буде важка вагітність.

Що можна робити завтра

В давнину існувала думка, що цього дня потрібно позбутися старих і непотрібних речей. Їх зазвичай віддавали біднякам, що притягувало фінансовийдобробут. Можна зайнятися рукоділлям. Взагалі краще цілий день провести вдома в тишині і спокої.

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