2 грудня — яке церковне свято, які слова заборонено промовляти цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Авакума. Авакум жив за правління царя Йоакима, коли Юдея була під постійним тиском з боку Вавилонян. Він пророкував перед Вавилонським полоном, коли народ Ізраїлю стикався з важкими випробуваннями через власну невірність Господу.

Головна тема книги Авакума — питання Божої справедливості. Він ставить Богу запитання, чому гріховність і несправедливість у світі здаються безкарними, а також чому Господь дозволяє використовувати грішні народи (наприклад, Вавилон) як знаряддя для покарання інших народів. У відповідь Бог запевняє пророка, що Він керує всіма подіями і приведе до кінця будь-яку несправедливість. Авакум отримує видіння про Божий суд над Вавилоном і всім злом у світі.

Прикмети 2 грудня

Народні прикмети 2 грудня / Фото: Unsplash

Кіт спить на підлозі — чекайте на потепління.

На землі лежить багато снігу, то навесні буде багато трави.

Місяця не видно, але зорі яскраві — вдарить сильний мороз.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна говорити про інших людей погано, інакше весь негатив прийде в ваше життя. Також забороняється піднімати з землі чужі речі, вони можуть нести біди і нещастя.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Також можна займатися рукоділлям, щоб привернути в життя щастя.

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