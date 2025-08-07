ТСН у соціальних мережах

2 інгредєнти в унітаз — сечовий камінь відпадає сам: як відчистити віковий наліт і жовтизну

Чим почистити унітаз, щоб повернути йому білосніжний колір: народні методи, перевірені часом.

Чим відчистити унітаз від вапняного нальоту

Чим відчистити унітаз від вапняного нальоту / © Фото з відкритих джерел

Сечовий камінь і вапняний наліт на унітазі — це проблема, знайома усім. Навіть найдорожчі засоби не завжди справляються з цією халепою. Але є просте і дешеве рішення, яке вже давно довело свою ефективність — тандем звичайної харчової соди й оцту. Ці два компоненти працюють разом, утворюючи активну реакцію, яка буквально «з’їдає» вапняний наліт і сечовий камінь, повертаючи сантехніці первозданну білизну.

Як використовувати соду й оцет для чищення унітазу

  1. Змочіть внутрішні стінки унітазу водою.

  2. Щедро посипте харчовою содою всю поверхню.

  3. Залиште на 30 хвилин, щоб сода почала взаємодіяти з нальотом.

  4. Через пів години обережно влийте столовий оцет, щоб відбулася реакція.

  5. Зачекайте 15 хвилин, пройдіться по поверхні унітазу йоржиком і змийте водою.

Альтернативні варіанти чищення унітазу від стійкого нальоту

  • Теплий оцет із сіллю. Треба розчинити трохи солі в підігрітому оцті, нанести на проблемні зони унітазу і залишити на ніч. Такий метод ідеально працює проти старих нашарувань.

  • Гірчично-лимонна паста. Змішайте гірчичний порошок з лимонною кислотою до пастоподібної суміші та нанесіть на плями. Зачекайте годину і змийте водою.

Щоб попередити утворення сечового каменю, мийте унітаз мінімум 2 рази на тиждень. Регулярна профілактика — це запорука легкого та швидкого прибирання без агресивної хімії.

