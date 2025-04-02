Церковне свято 2 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 2 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Праведник, який жив у VIII–IX століттях і присвятив своє життя служінню Богові. Він з юності обрав шлях чернецтва, відмовившись від мирських благ і присвятивши себе молитві, посту та духовному подвигу. Його відданість Богові та внутрішня чистота зробили його взірцем смирення та любові. Завдяки глибокій молитві він отримав від Господа дар чудотворення—зцілював хворих, виганяв злих духів і допомагав тим, хто перебував у скорботі. Коли Церква переживала гоніння через боротьбу з іконоборцями, Тит залишався вірним православній традиції та шануванню ікон, незважаючи на загрозу переслідувань.

Прикмети 2 квітня

Народні прикмети 2 квітня / © Unsplash

Теплий день – до раннього та теплого літа.

Сильний вітер цього дня – до негоди та холодного квітня.

Якщо ніч ясна і зоряна – очікується теплий, сонячний квітень.

Що сьогодні не можна робити

Займатися ворожінням або магічними практиками сьогодні категорично забороняється, тому що церква засуджує подібні дії, особливо в період посту. Також не рекомендуються гучні свята, застілля, танці та розваги.

Що можна робити сьогодні

Цього дня віряни звертаються до святого Тита з проханнями про зцілення та духовну допомогу. Триває Великий піст, тому у храмах служать літургію Передосвячених Дарів.

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