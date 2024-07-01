2 липня — яке церковне свято, що не можна робити у свято Берегині, щоб не залишитися без головного

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 липня, в православному календарі Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні. Свято присвячене перенесенню частини ризи (одягу) Діви Марії до Влахернської церкви в Константинополі.

Покладання ризи як важлива церковна подія бере свій початок у V столітті, коли за правління імператора Лева Великого (457–474) до Константинополя були перенесені священні реліквії Богородиці. Згідно з переказами, два брати, грецькі вельможі, знайшли ризу Пресвятої Богородиці у Назареті і вирішили перенести її до Константинополя. 458 року вони побудували церкву на її честь у Влахерні і поклали там ризу.

Це свято має велике значення для православних християн, оскільки воно пов'язане з шануванням Богородиці та її заступництва. Риза Пресвятої Богородиці вважається священною реліквією, що має чудотворну силу і здатна зцілювати від хвороб і приносити благословення. Влахернська церква була однією з найважливіших святинь Константинополя. Вона стала місцем паломництва для багатьох вірян, які приходили туди, щоб поклонитися ризі Пресвятої Богородиці. На жаль, церква була зруйнована під час османського завоювання міста 1453 року.

Прикмети 2 липня

Народні прикмети 2 липня / Фото: Unsplash

Асфальт швидко підсохнув після дощу — до затяжної непогоди.

В лісі часто і гучко кричать сови — буде великий урожай.

Пожовтіло вже листя — рано прийде осінь.

Що завтра не можна робити

Не можна в день Берегині сваритися і лихословити, інакше негативна енергетика буде довго переслідувати людину. Здійснювати великі покупки вважалося неправильним, так як вони не принесуть щастя. Не варто бігати полями і топтати урожай, за це Богородиця покарає і забере найголовніше в житті.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки ходили до лісу, щоб поклонитися березі. Саме це дерево вважалося символом Берегині. Дівчата просили у дерева допомогти у пошуках нареченого, а жінки сподівалися на зміцнення сім'ї.

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