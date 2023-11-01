2 листопада — яке церковне свято, коли просити вибачення і навіщо загадувати бажання

Завтра, 2 листопада, в православному календарі день пам’яті преподобного Маркіана. Преподобний Маркіан народився у Кирі, місті в Лікії, в багатій і знатній родині. Він був дуже розумним і обдарованим хлопчиком, але не любив світського життя. Він мріяв про чернецтво і вступив до монастиря Святого Іоанна Хрестителя в Константинополі. Там він показав себе як прикладний і покірний послушник, який любив молитву і піснеспів. Він також був дуже скромним і не хотів приймати священичий сан, але був примушений погодитися на волю Божу. Він став пресвітером і служив у храмі Святої Ірини.

Преподобний Маркіан був дуже чуйним до потреб людей і допомагав їм усіляко. Він також був дуже милосердним до тварин і птахів, яких він часто годував із руки. Він мав дар дивотворення і лікував хворих своєю молитвою. Одного разу він воскресив з мертвих дитину, яка потонула в колодязі. Він також зцілив слабоумного чоловіка, який став його учнем і послушником.

Преподобний Маркіан був дуже поважаний у Константинополі за свою святість і мудрість. Він багато писав про догматицькі та аскетичні теми, а також про тлумачення Святого Письма. Він також брав участь у Соборах Церкви і захищав православну віру від єресей. 451 року він був присутнім на Халкедонському Соборі, де визнали двоїсту природу Христа: Божественну і людську.

Преподобний Маркіан помер 471 року, коли йому було 99 років. Все своє життя він прожив у чистоті і безшлюбності. Велика кількість людей прийшла на його похорон, щоб вшанувати його пам’ять. Його мощі були поховані у храмі Святої Ірини, де вони чинили численні чудеса.

Церковне свято 2 листопада — день пам'яті святих мучеників Акіндіна, Пігасія, Афонія, Елпідіфора і Анемподіста

Святі мученики Акіндін, Пігасій, Афоній, Елпідіфор і Анемподіст були християнами, які жили у IV столітті під час переслідування віри в Персії. Вони служили при дворі перського царя Сапора II і таємно сповідували християнство. Якось цареві донесли на них і той вирішив їх покарати. Він велів їм принести жертву язичницьким богам, але вони відмовилися. Тоді цар наказав їх катувати різними способами: бити, розтягувати, обпалювати, голити, рубати пальці і ноги. Але святі мученики не зраджували своєї віри і мужньо терпіли всі муки. Вони також заохочували один одного до терпіння і молилися Богу за своїх ворогів. Нарешті цар наказав їх закопати живцем у землю, де вони і померли.

Прикмети 2 листопада

Народні прикмети 2 листопада / Фото: Pexels

Дороги мокрі та брудні — до самого грудня буде тепла погода.

Розкричалися снігурі — чекайте на снігопад.

Ввечері туман — буде вітряна погода.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня в жодному разі не можна вживати алкогольні напої. Також варто обійтися без солодощів — інакше можна сильно посваритися з рідними та мати серйозні фінансові проблеми.

Що можна робити завтра

Вважалося, що цього дня потрібно загадати бажання — воно неодмінно збудеться. А ще намагалися попросити вибачення у всіх, кого образив до заходу сонця, вірили що життя стане легким і веселим. Згідно з повір'ями, річ, куплена цього дня, буде довго слугувати.

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