2 листопада — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не залишитися без грошей і здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста. Християнські святі, які постраждали за свою віру у III столітті в Персії. Їхня історія є прикладом відваги і вірності Христу, незважаючи на переслідування.

Ахиндин — один з основних мучеників, який відмовився зректися своєї віри під тиском переслідувачів. Він був готовий прийняти смерть, а не відмовитися від християнства. Пигасій — також віруючий, який стійко витримав катування і знущання. Його приклад служив натхненням для інших християн. Афтоній — мученик, який, як і інші, став свідком Христової віри до кінця. Його страждання символізують вірність і незламність духу. Єлпидифор — згадується серед мучеників, які піддавалися жорстоким випробуванням, але залишилися непохитними у своїй вірі. Анемподист — ще один святий, який разом з іншими мучениками демонстрував, що готовий віддати своє життя заради віри в Христа.

Прикмети 2 листопада

Народні прикмети 2 листопада / Фото: Unsplash

Синиці розліталися до снігопаду.

Снігурі кричать — чекайте на мороз.

Сніжить — навесні будуть повені.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо цього дня не вживати алкогольні напої, інакше ви посваритесь з рідними і своєю другою половинкою, отримаєте проблеми з грошими. Також не можна ламати гілки дерев — до проблем зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Здавна наші предки вірили, що це сприятливий день для того, щоб загадати бажання. Також до заходу сонця обов'язково попросіть пробачення у всіх, кого образили.

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