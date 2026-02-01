Церковне свято 2 лютого / © Pixabay

Завтра, 2 лютого, в православному календарі Стрітення Господнє. Назва «Стрітення» походить від слова «зустріч» і символізує зустріч Старого і Нового Завіту, а точніше — зустріч Месії Ісуса Христа з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі.

Згідно з Євангелієм від Луки, Марія і Йосиф принесли немовля Ісуса до храму, щоб виконати законотворні обряди. Там праведний Симеон, який чекав на Спасителя, взяв Ісуса на руки і проголосив пророчі слова про Його місію. Також у храмі була пророчиця Анна, яка також засвідчила приход Месії.

У православній і греко-католицькій церквах свято відзначають літургією, освяченням свічок і читанням євангельського уривку про Симеона та Марію. Це одне з великих свят, пов’язаних із дитинством Ісуса Христа, поряд із Різдвом і Богоявленням.

Прикмети 2 лютого

Народні прикмети 2 лютого / © pexels.com

Якщо день теплий і сонячний — весна скоро.

Сильний вітер на Стрітення віщує бурю або вітер у березні.

Кішки й собаки шукають тепло і ховаються — очікується похолодання.

Що завтра не можна робити

У народі Стрітення вважалося досить суворим святом, і на цей день існувало кілька заборон. За традицією, не можна вирушати в дорогу, рубати дерева, прибирати в домі або займатися рукоділлям. Особливо вважали на останнє: вірили, що якщо порушити його, в дім може потрапити блискавка.

Що можна робити завтра

У православ’ї Стрітення — день відвідування храму. Віряни беруть участь у святковій літургії, освячують свічки й воду, а в молитвах просять у Бога і Діви Марії здоров’я, сімейний добробут та зцілення для хворих. Освячення свічок на Стрітення — одна з найдавніших традицій. Перед початком літургії відбувається особливий обряд: свічки окроплюють святою водою, над ними читають молитву та роздають парафіянам. Таку свічку запалюють удома під час молитви, вірячи, що вона приносить захист і світло в дім. Також на Стрітення освячують воду, яку народ вважав цілющою: нею кропили хворих або тіло, щоб відвернути недуги й пристріт.