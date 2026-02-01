ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
430
Час на прочитання
2 хв

2 лютого — яке церковне свято, що потрібно освячувати цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 2 лютого

Церковне свято 2 лютого / © Pixabay

Завтра, 2 лютого, в православному календарі Стрітення Господнє. Назва «Стрітення» походить від слова «зустріч» і символізує зустріч Старого і Нового Завіту, а точніше — зустріч Месії Ісуса Христа з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі.

Згідно з Євангелієм від Луки, Марія і Йосиф принесли немовля Ісуса до храму, щоб виконати законотворні обряди. Там праведний Симеон, який чекав на Спасителя, взяв Ісуса на руки і проголосив пророчі слова про Його місію. Також у храмі була пророчиця Анна, яка також засвідчила приход Месії.

У православній і греко-католицькій церквах свято відзначають літургією, освяченням свічок і читанням євангельського уривку про Симеона та Марію. Це одне з великих свят, пов’язаних із дитинством Ісуса Христа, поряд із Різдвом і Богоявленням.

Прикмети 2 лютого

Народні прикмети 2 лютого / © pexels.com

Народні прикмети 2 лютого / © pexels.com

  • Якщо день теплий і сонячний — весна скоро.

  • Сильний вітер на Стрітення віщує бурю або вітер у березні.

  • Кішки й собаки шукають тепло і ховаються — очікується похолодання.

Що завтра не можна робити

У народі Стрітення вважалося досить суворим святом, і на цей день існувало кілька заборон. За традицією, не можна вирушати в дорогу, рубати дерева, прибирати в домі або займатися рукоділлям. Особливо вважали на останнє: вірили, що якщо порушити його, в дім може потрапити блискавка.

Що можна робити завтра

У православ’ї Стрітення — день відвідування храму. Віряни беруть участь у святковій літургії, освячують свічки й воду, а в молитвах просять у Бога і Діви Марії здоров’я, сімейний добробут та зцілення для хворих. Освячення свічок на Стрітення — одна з найдавніших традицій. Перед початком літургії відбувається особливий обряд: свічки окроплюють святою водою, над ними читають молитву та роздають парафіянам. Таку свічку запалюють удома під час молитви, вірячи, що вона приносить захист і світло в дім. Також на Стрітення освячують воду, яку народ вважав цілющою: нею кропили хворих або тіло, щоб відвернути недуги й пристріт.

Дата публікації
Кількість переглядів
430
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie