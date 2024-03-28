2 ложки цього підживлення – і морква ростиме швидше: зберете втричі більший урожай

Морква – це вкрай корисний і смачний овоч, тому її садять на кожному українському городі. А щоб вона добре росла, була великою і не хворіла, її треба правильно підживлювати. Наразі багато городників надають перевагу підживленням, які готують власноруч із підручних інгредієнтів, що є на кожній кухні. Такий розчин дуже просто приготувати, але він буде максимально корисним для рослини і потроїть урожай. Розповідаємо, як приготувати чудо-підкормку для росту й розвитку моркви.

Що потрібно для приготування добрива

Молоко чи сироватка. Молочні продукти містять всі необхідні мікроелементи для росту й розвитку моркви.

Молочні продукти містять всі необхідні мікроелементи для росту й розвитку моркви. Яєчна шкарлупа – це відмінне джерело кальцію та фосфору, тому досвідчені господарі часто використовують її для підживлення городніх культур.

– це відмінне джерело кальцію та фосфору, тому досвідчені господарі часто використовують її для підживлення городніх культур. Цукор стимулюватиме моркву до швидкого росту.

стимулюватиме моркву до швидкого росту. Вода – основний розчинник для підживлення.

Як приготувати добриво та підживити моркву

Спочатку треба добре подрібнити яєчну шкарлупу, бажано розтерти на порошок, щоб вона добре віддавала свої корисні речовини, зокрема кальцій та фосфор. Потім змішайте молоко чи сироватку з водою у рівних частинах, додайте трохи цукру і засипте туди яєчну шкарлупу. Все ретельно перемішайте.

Полийте розчином грядку з морквою – і результат вас приємно здивує. Після такого підживлення морква швидко піде в ріст, буде крупною і не хворітиме. Тому багатий урожай цього овоча вам гарантований.

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