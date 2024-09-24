2 ложки цього засобу на 5 літрів води – і ваш килим через десять хвилин буде, як новий

Як швидко почистити килим за допомогою підручних засобів, не знімаючи його з підлоги.

Килими забруднюються з кількох причин. На них збирається пил, шерсть від домашніх тварин, волосся, залишки напоїв та їжі. І буває досить складно його відчистити від застарілого бруду та в’їдливих плям. Однак досвідчені господині поділилися кількома способами, які допоможуть відчистити килим за 10-15 хвилин. Розповідаємо, як почистити килим за декілька хвилин, не знімаючи його з підлоги.

Як швидко відчистити килим від стійких плям

Спочатку треба приготувати мийний розчин. Для цього необхідно взяти дві ложки будь-якого засобу – соди, оцту, порошку чи спеціального порошку для чищення килимів. У глибоку ємність налийте 5 літрів теплої води, додайте 2 ложки вибраного засобу, все ретельно перемішайте. Змочіть губку або щітку із м’яким ворсом у рідині та пройдіться по поверхні килима, приділяючи ретельну увагу застарілим плямам. Залиште оброблені місця на 10 хвилин, потім ви побачите, як бруд починає сходити з килима.

Якщо з першого разу не вдалося досягти бажаного результату, процедуру необхідно повторити. Потім протріть килим чистою сухою ганчіркою, щоб зібрати зайву вологу. За бажанням оброблені місця можна просушити феном.

Суха чистка килима в домашніх умовах

Щоб не морочитися з вологими засобами, килим можна чистити содою та сіллю, які вбирають в себе бруд та неприємні запахи. Сухий спосіб чистки зробить виріб чистим та свіжим, але він не підходить для видалення застарілих плям.

Сода. Спочатку килим треба почистити від пилу та бруду, потім рівномірно розподілити соду на виробі та залишити на 30 хвилин. Опісля необхідно пройтися кілька разів пилососом, щоб зібрати залишки соди. Така чистка допоможе позбутися неприємного запаху й пилу, також освіжить килимове покриття.

Спочатку килим треба почистити від пилу та бруду, потім рівномірно розподілити соду на виробі та залишити на 30 хвилин. Опісля необхідно пройтися кілька разів пилососом, щоб зібрати залишки соди. Така чистка допоможе позбутися неприємного запаху й пилу, також освіжить килимове покриття. Сіль. Це м’який та швидкий засіб, який поверне свіжість улюбленому килимові. Тут все досить просто: треба рівномірно розсипати сіль на покриття, взяти вологу щітку чи віник і добре почистити поверхню. Залишки солі необхідно зібрати пилососом.

Як ефективно почистити килим: універсальний засіб від стійких плям

У такий спосіб можна легко позбутися плям від вина, їжі, кави, фарби тощо. Під час чищення навіть не знадобиться пилосос.

Треба підготувати інгредієнти:

1 ст. ложку соди;

1 ст. ложку гелю для миття посуду;

1 ст. ложку оцту;

1 л теплої води.

Спосіб чищення. Ретельно змішайте всі інгредієнти та насипте у пляшку з пульверизатором. Нанесіть миючий розчин на килим і залиште відпрацьовувати на 5 хвилин. Потім візьміть щітку та добре почистіть покриття. Після чищення пройдіться по килиму сухою чистою ганчіркою, щоб увібрати залишки вологи. Залиште килим висихати. Якщо після чищення ворс килимового покриття став жорстким, пройдіться по ньому розчином кондиціонера для білизни з водою. У такий спосіб ви повернете килиму м’якість і додасте приємного аромату.

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