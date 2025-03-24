2 ложки у воду – і підлога сяятиме ідеальною чистотою: пил не осідатиме цілий тиждень

Миття підлоги – досить клопітка, але вкрай необхідна щоденна рутина. Та кмітливі господині знайшли спосіб, як мити підлогу рідше і щоб вона довше залишалася чистою. Для цього не треба якихось дороговартісних засобів, все що необхідно для ідеального миття підлоги, неодмінно знайдеться у вашому домі.

Чим помити підлогу, щоб вона залишалася ідеально чистою

Щоб підлога була ідеально чистою, у воду для миття треба додати натуральні дезінфікуючі засоби.

Оцет. Такий розчин підійде для миття плитки, лінолеуму та вінілових підлог. Для цього у відро з водою додайте 1 склянку яблучного оцту. Він ефективно відмиває будь-які забруднення, прибирає пил, надає глянцевого блиску підлозі та дезінфікує її.

Такий розчин підійде для миття плитки, лінолеуму та вінілових підлог. Для цього у відро з водою додайте 1 склянку яблучного оцту. Він ефективно відмиває будь-які забруднення, прибирає пил, надає глянцевого блиску підлозі та дезінфікує її. Сіль. Столову ложку кухонної солі треба розчинити у 8 літрах води і помити підлогу. Такий спосіб підходить для прибирання в будинках, де живуть маленькі діти, алергіки, люди, які страждають на астму. Підлога, помита сольовим розчином, довше залишається чистою і свіжою.

Столову ложку кухонної солі треба розчинити у 8 літрах води і помити підлогу. Такий спосіб підходить для прибирання в будинках, де живуть маленькі діти, алергіки, люди, які страждають на астму. Підлога, помита сольовим розчином, довше залишається чистою і свіжою. Ефірні олії також є дезінфекторами, до того ж, вони залишатимуть у помешканні легкий аромат. Достатньо додати у відро води всього 10 крапель ефірної олії, запах якої вам подобається і не викликає алергії ні в кого із членів родини. Метод підходить для миття будь-якого підлогового покриття.

Яка хитрість дає змогу мити підлогу раз на тиждень

Щоб підлога залишалася чистою якомога довше, її необхідно обробити засобом, який запобігатиме осіданню пилу. Його можна зробити власноруч. Для цього у склянку води необхідно додати 2 столові ложки рослинної олії, 2 столові ложки оцту і 3 краплі ефірної олії, все ретельно перемішати.

Таку суміш необхідно перелити у пляшку з пульверизатором і обприскати нею підлогу. Потім треба насухо протерти підлогу чистою ганчіркою. Така обробка дозволить підлозі сяяти ідеальною чистотою упродовж семи днів.

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