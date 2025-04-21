Яке підживлення найкраще для болгарського перцю / © pixabay.com

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Болгарський перець — одна з найпопулярніших овочевих культур, що росте на городі кожного українця. Адже цей овоч дуже смачний, з нього можна приготувати багато різноманітних страв та заготовок на зиму. А щоб рослини не хворіли після висаджування у відкритий ґрунт, досвідчені городники підживлюють їх добривом, приготованим власноруч. Таке підживлення зміцнить імунітет культури та сприятиме гарному плодоношенню. Перці виростуть великими, м’ясистими й солодкими.

Яке підживлення треба додавати в лунки, щоб перець не хворів, плоди виросли великими й солодкими

Найбільш ефективним вважається підживлення на основі прянощів. Таке добриво не лише живитиме рослини, а й підвищить їхню стійкість до хвороб, зміцнить кореневу систему і в рази збільшить урожайність.

Основною складовою добрива є суміш із чотирьох мелених спецій, кожна з яких виконує певну функцію.

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Імбир (1 столова ложка) — посилює засвоєння поживних речовин, активізуючи обмінні процеси.

Чорний перець (1 столова ложка) — має антисептичні властивості й захищає від захворювань та шкідників.

Червоний перець (½ чайної ложки) — стимулює ріст і розвиток культури.

Гвоздика (½ чайної ложки) — насичує ґрунт необхідними поживними речовинами.

Для приготування добрива треба брати лише свіжі спеції у герметичній упаковці. Суху суміш прянощів можна зберігати в сухому темному місці за кімнатної температурі в скляній ємності з кришкою, яка щільно закривається. За належного дотримання цих умов суміш зберігає свої властивості упродовж 2-3 місяців.

Щоб приготувати підживлення, треба взяти 2 столові ложки сухої суміші спецій на 3 літри води кімнатної температури. Розчину треба дати настоятися 8 годин. Після настоювання підживлення необхідно процідити й використати в той же день.

Перше підживлення проводиться під час висаджування розсади. Розчин можна додавати прямо в лунки. Повторно перець треба підживлювати через 2 тижні. В період між підживленнями перець необхідно поливати відстояною водою, щоб ґрунт був помірно вологим.

За температури повітря 23 градуси і вище кількість поливів можна збільшити удвічі, але графік внесення добрив не слід змінювати.