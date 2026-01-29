Чим відмити ванну / © www.freepik.com/free-photo

З часом навіть найохайніша ванна втрачає свою білосніжність. З’являється жовтий наліт, сліди від води, іржаві плями, які псують вигляд і створюють відчуття неохайності. Багато хто одразу купує дорогі хімічні засоби, не знаючи, що ефективне рішення вже є під рукою. Усього дві ложки простого інгредієнта — і ванна за лічені хвилини знову сяятиме, як нова.

Для цього методу потрібно взяти:

2 столові ложки харчової соди;

звичайну кухонну губку;

трохи теплої води.

За бажанням можна додати кілька крапель рідкого мила чи засобу для миття посуду, щоб підсилити очищувальний ефект.

Як правильно використовувати засіб для чищення ванни

Змочіть губку теплою водою. Насипте на неї 2 столові ложки соди. Легкими круговими рухами нанесіть суміш на забруднені ділянки ванни. Особливу увагу приділіть місцям із жовтим нальотом та слідами іржі. Залиште на 5 хвилин, щоб сода встигла розчинити забруднення. Протріть поверхню ще раз губкою. Змийте теплою водою та витріть насухо м’якою ганчіркою.

Результат буде помітний одразу: ванна стане значно світлішою, без тьмяності та неприємних плям. Харчова сода має м’які абразивні властивості. Вона не дряпає поверхню, ефективно розщеплює жир і мильний наліт, нейтралізує запахи, допомагає прибрати сліди іржі та водяного каменю. На відміну від агресивної хімії, сода не шкодить емалі та безпечна для здоров’я.

Для яких ванн підходить спосіб

Метод можна використовувати для:

акрилових ванн;

емальованих;

чавунних;

сталевих поверхонь.

Головне, не тиснути занадто сильно і використовувати м’яку сторону губки.

Корисні поради

Якщо забруднення старі, процедуру можна повторити двічі.

Для блиску після чищення протріть ванну оцтовою водою — столова ложка оцту на літр води.

Регулярне очищення раз на тиждень не дасть жовтому нальоту накопичуватися.