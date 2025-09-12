Як відчистити куртку від плям без прання / © pixabay.com

Реклама

Хочете, щоб ваш пуховик чи зимова куртка завжди виглядали охайно без зайвого прання? Є простий спосіб освіжити верхній одяг за допомогою звичайної харчової соди і ще декількох продуктів, які точно є на вашій кухні. Вони не лише чудово нейтралізує запахи, а й допомагають позбутися навіть застарілих плям, не пошкоджуючи тканину.

Як почистити пуховик від слідів косметики і плям без прання: дієвий метод із содою

Підготовка одягу. Розкладіть куртку на рівній поверхні та перевірте ярлик із рекомендаціями виробника. Цей спосіб підходить для більшості тканин, але делікатні матеріали — шкіра, замша, деякі види синтетики, краще очищати іншими методами.

Обробка содою. Посипте заплямовані ділянки — комір, манжети, кишені чи місця з неприємним запахом, тонким шаром харчової соди.

Легка чистка. Акуратно розітріть соду круговими рухами руками чи м’якою серветкою. Вона вбирає запахи та поверхневі забруднення, не залишаючи пошкоджень.

Час дії. Залиште куртку на 15–20 хвилин, щоб сода встигла подіяти та поглинути бруд.

Завершення процедури. Струсіть залишки соди, пройдіться м’якою щіткою або сухою серветкою. Якщо потрібно, протріть злегка вологою тканиною. Після цього повісьте пуховик у добре провітрюваному місці.

Які ще методи, щоб освіжити куртку чи пуховик без прання