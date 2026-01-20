Чим мити підлогу, щоб довго була чистою / © www.freepik.com/free-photo

Миття підлоги — одна з тих домашніх справ, які забирають купу сил та часу. Здається, що варто лише прибрати, як уже через день з’являється пил, тьмяність і сліди від взуття. Але існує простий секрет, який дозволяє зберегти чистоту значно довше. Усього по дві ложки правильного засобу на відро води створює на поверхні тонкий захисний шар, що відштовхує бруд і не дає пилу швидко осідати.

У чому полягає головний секрет ідеально чистої підлоги

Найкраще для миття підлоги підходить звичайний столовий оцет і гліцерин. Саме ці речовини надають підлозі легкого блиску та створюють ефект «антистатик». Після такого прибирання пил осідає повільніше, а сліди від ніг і лап тварин майже непомітні.

Оцет додатково дезінфікує поверхню та прибирає неприємні запахи, а гліцерин робить покриття гладким і доглянутим на вигляд.

Як правильно приготувати розчин для миття підлоги

На одне відро теплої води достатньо додати лише по дві столові ложки оцту та гліцерину. Оцет краще брати 9% і не перевищувати дозування, щоб запах не був різким. Гліцерин надасть підлоговій поверхні максимально вираженого блиску та ефекту тривалої чистоти.

Розчин ретельно перемішують і миють підлогу як зазвичай, добре відтискаючи ганчірку, щоб не залишалося зайвої вологи.

Чому підлога довше залишається чистою

Після такого миття на поверхні утворюється тонка плівка, яка:

відштовхує пил і дрібний бруд;

не дозволяє плямам швидко вбиратися;

робить підлогу візуально блискучою та доглянутою;

зменшує кількість розводів.

Саме завдяки цьому ефекту підлога буде чистою до двох тижнів, навіть у приміщеннях з активним рухом.

Для яких підлогових покриттів підходить метод миття

Такий спосіб чудово працює для ламінату, плитки, лінолеуму та вінілових підлог. Для паркету та натурального дерева краще використовувати мінімальну кількість розчину і дуже добре відтискати ганчірку, щоб не перевищувати вологість.