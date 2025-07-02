Церковне свято 2 липня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 2 липня, в православному календарі покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні. Влахерна — це передмістя Константинополя, де у V столітті було збудовано славнозвісну Влахернську церкву Пресвятої Богородиці. Цей храм був одним із головних центрів богородичного культу у Візантії. За переказами, саме там зберігалися чудотворні реліквії: риза, пояс і омофор Пресвятої Богородиці.

У V столітті двоє благочестивих чоловіків з Константинополя — Галвій та Кандід — під час мандрівки до Палестини дізналися, що в Назареті, у домі юдейки на ім’я Євфимія, зберігається риза Богородиці.

Вони благословенною хитрістю отримали цю святиню, привезли до Константинополя і сховали у Влахерні у спеціальній ніші в храмі — у своєрідній «ковчежці» в стіні. Згодом святиню урочисто відкрили та офіційно вклали у храмі.

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Офіційне покладання ризи (тобто урочисте внесення до храму) відбулося приблизно 473 року, за правління імператора Льва I Макелли (457–474).

Прикмети 2 липня

Народні прикмети 2 липня / © unsplash.com

Ясний і спекотний день — до сухого літа.

Дощить — на Іллю (2 серпня) буде негода.

Дуби цвітуть і пахнуть — на довге і сухе літо.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня наші предки закликали жінок бути стриманими у словах, адже вірили: надмірна балаканина може накликати хвороби чи життєві негаразди. Вирушати в далеку путь — недобра прикмета, дорога принесе втрати або марні клопоти. Не можна ламати березові гілки чи рубати дерево — це вважалося наругою над живою природою. Особливо суворо застерігали від лінощів: хто цього дня ухиляється від праці, той позбавляє свій дім злагоди та добробуту.

Що можна робити сьогодні

За давніми народними віруваннями, саме цього дня слід пригорнутися до берези й звернутися до неї з щирим проханням оберігати рідних від усякого зла. Береза здавна вважалася сильним захисником: вона відвертає біди від людини, а дім береже від нечистої сили. Тому її радили висаджувати поблизу оселі — як природний щит і добрий дух-хранитель родини.