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2 липня — яке церковне свято, чому цього дня категорично не можна ледарювати
Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Сьогодні, 2 липня, в православному календарі покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні. Влахерна — це передмістя Константинополя, де у V столітті було збудовано славнозвісну Влахернську церкву Пресвятої Богородиці. Цей храм був одним із головних центрів богородичного культу у Візантії. За переказами, саме там зберігалися чудотворні реліквії: риза, пояс і омофор Пресвятої Богородиці.
У V столітті двоє благочестивих чоловіків з Константинополя — Галвій та Кандід — під час мандрівки до Палестини дізналися, що в Назареті, у домі юдейки на ім’я Євфимія, зберігається риза Богородиці.
Вони благословенною хитрістю отримали цю святиню, привезли до Константинополя і сховали у Влахерні у спеціальній ніші в храмі — у своєрідній «ковчежці» в стіні. Згодом святиню урочисто відкрили та офіційно вклали у храмі.
Офіційне покладання ризи (тобто урочисте внесення до храму) відбулося приблизно 473 року, за правління імператора Льва I Макелли (457–474).
Прикмети 2 липня
Ясний і спекотний день — до сухого літа.
Дощить — на Іллю (2 серпня) буде негода.
Дуби цвітуть і пахнуть — на довге і сухе літо.
Що сьогодні не можна робити
Цього дня наші предки закликали жінок бути стриманими у словах, адже вірили: надмірна балаканина може накликати хвороби чи життєві негаразди. Вирушати в далеку путь — недобра прикмета, дорога принесе втрати або марні клопоти. Не можна ламати березові гілки чи рубати дерево — це вважалося наругою над живою природою. Особливо суворо застерігали від лінощів: хто цього дня ухиляється від праці, той позбавляє свій дім злагоди та добробуту.
Що можна робити сьогодні
За давніми народними віруваннями, саме цього дня слід пригорнутися до берези й звернутися до неї з щирим проханням оберігати рідних від усякого зла. Береза здавна вважалася сильним захисником: вона відвертає біди від людини, а дім береже від нечистої сили. Тому її радили висаджувати поблизу оселі — як природний щит і добрий дух-хранитель родини.