Яке церковне свято в Україні 2 липня

Церковне свято 2 липня / © pexels.com

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Завтра, 2 липня, в православному календарі Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні. Згідно з церковним переданням, після Успіння Пресвятої Богородиці її одяг — чесна риза — зберігався в родині благочестивих людей у Палестині. Передання стверджує, що Богородиця заповіла зберігати цю святиню як знак своєї духовної присутності та заступництва за християн.

Через кілька століть двоє візантійських паломників, вирушивши до Святої Землі, дізналися про існування цієї реліквії. Вони з великою пошаною перенесли ризу до Константинополя, де святиню було урочисто прийнято імператором і патріархом. Для її зберігання було споруджено храм у районі Влахерни, на березі Золотого Рогу.

Влахернський храм став одним із головних духовних центрів Візантії. Саме тут чесну ризу Богородиці поклали у спеціально виготовлений ковчег для зберігання та почитання.

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З часом до цієї святині додали також інші реліквії, пов’язані з Богородицею — її пояс та омофор. Це ще більше підкреслило особливе значення Влахернського храму як місця молитви та Божої благодаті.

У церковному переданні особливо підкреслюється роль чесної ризи як символу заступництва Богородиці над Константинополем. Під час численних ворожих нападів мешканці міста зверталися з молитвами до Пресвятої Діви, і місто неодноразово було врятоване від руйнування.

Саме ці події зміцнили віру християн у небесне заступництво Богородиці та стали підставою для особливого шанування її ризи.

Церковне свято в Україні 2 липня за старим календарем

За старим календарем 2 липня в Україні вшановували пам’ять Юди, брата Господнього. Один із родичів Ісуса Христа, якого вважають автором Послання Юди в Новому Завіті. Спочатку він не визнавав Ісуса Месією, але після Воскресіння увірував і став одним із ранніх християнських проповідників. У ранній Церкві його шанують як святого мученика: за переказами, він проповідував у Юдеї, Месопотамії та Персії, де й загинув за віру.

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Прикмети 2 липня

Народні прикмети 2 липня / © pexels.com

Рясна роса вранці — до сонячного й спекотного дня.

Якщо зранку туман швидко розсіюється — очікується гарна погода.

Гучне дзижчання бджіл цього дня вважають ознакою наближення спеки.

Що завтра не можна робити

Не радили вирушати у далеку дорогу — вважалося, що мандрівка може скластися невдало. Так само не схвалювали переїзди, адже це могло призвести до зайвих витрат і втрат. Окремо підкреслювали: лінь цього дня є небажаною, бо, за повір’ями, вона може відвернути удачу та зменшити добробут.

Що можна робити завтра

У народній традиції це свято називають Берегинею — образом прадавньої слов’янської покровительки, яку вважали матір’ю духів і охоронницею всіх земних скарбів. Її найчастіше уособлювали з білокорою березою, тому 2 липня люди приходили до дерева, обіймали його та зверталися з проханням про захист: від лиха, від негараздів і від усякої нечистої сили, що могла порушити спокій дому.

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