2 листопада — яке церковне свято, про що слід просити святих цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 2 листопада

Церковне свято 2 листопада / © unsplash.com

Завтра, 2 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста. Більшість джерел датують їхнє життя та мучеництво II–III століттям, у часи римських гонінь на християн. За переказами, святі були римлянами або ж жителями міста, що знаходилося на території сучасної Малої Азії. Вони були християнами, відомими своєю благочестивістю та проповідницькою діяльністю серед язичників.

Ахиндин — часто згадується як перший серед цієї групи, за свідченням житій, він був освіченим і сміливим християнином, який активно сповідував віру.

Пигасій — відзначався мужністю та непохитністю в християнських догмах, підтримував і наставляв братів по вірі.

Афтоній — мав дар лікування і милосердя, часто допомагав бідним та хворим.

Єлпидифор — прославився як ревний проповідник і наставник, що заохочував інших до вірності Христу.

Анемподист — молодий мученик, який, попри вік, проявив величезну духовну стійкість і смиренність у стражданнях.

Під час переслідувань християн вони були заарештовані і приведені на суд до язичницьких владарів. Вони відмовилися відректися від Христа, за що зазнали тортур: били, кидали у в’язниці, і зрештою стратили. Святий Єлпидифор, за деякими джерелами, загинув разом із іншими мучениками, підтримуючи їх морально, а Анемподист прийняв смерть юнацькою стійкістю.

Прикмети 2 листопада

Народні прикмети 2 листопада / © unsplash.com

  • Червона вечірня зоря — передвісток вітру; якщо зоря світло-жовта — дощу.

  • Сонце сяє золотавим кольором при сході чи заході — віщує негоду чи вітер.

  • Якщо іній на деревах — ознака майбутньої негоди або скрутного врожаю.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цього дня не слід допускати сварок і образ, потурати ліні чи залишати вогонь без нагляду — це може спричинити пожежу. Також не радять відправлятися в далеку дорогу або давати гроші в борг — усе це краще відкласти на інший день.

Що можна робити завтра

У православне свято люди звертають свої молитви до святих Акиндина та Пигасія, яких вшановують як охоронців житниць і тих, хто оберігає від пожеж. До них просять захисту для врожаю та дому, щоб вогонь не завдав шкоди.

