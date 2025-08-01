Церковне свято 2 серпня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 2 серпня, в православному календарі день перенесення мощей святого первомученика Стефана. Святий Стефан був першим християнським мучеником — першомучеником. Він був одним із семи дияконів, обраних апостолами для служіння потребам громади (Дії 6:1–6). За ревність у вірі його схопили, звинуватили у богохульстві й побили камінням за містом Єрусалимом близько 34 року. Святий Стефан умираючи, повторив слова Христа: “Господи, не залічи їм цього гріха…” (Дії 7:60).

415 року пресвітер Лукіан, натхненний видінням, знайшов мощі святого Стефана в селі Кафр-Гамала (поблизу Єрусалиму). Там також було знайдено мощі ще трьох мучеників — Никодима, Гамаліїла і Авиви.

Після знайдення мощі Стефана торжественно перенесли до Єрусалима. Подія супроводжувалася численними зціленнями, наверненнями та благодатними знаменнями.

Реклама

Під час перенесення мощей сталося багато чудес — навіть хроністи того часу згадують, що земля тремтіла, зцілювалися хворі, а нечисті духи тікали. Багато людей увірували у Христа.

Прикмети 2 серпня

Народні прикмети 2 серпня / © unsplash.com

Який день на Стефана — така й осінь буде.

Якщо на Стефана спека — осінь буде теплою і затяжною.

Пішов дощ — осінь буде дощовою.

Що завтра не можна робити

У народі вважалося, що 2 серпня краще не торкатися ні землі, ні грошей. У цей день не варто копатися в городі чи саду — це може порушити природну гармонію й накликати негаразди. Так само остерігалися будь-яких фінансових справ: брати чи давати гроші, особливо в борг, — до затяжних матеріальних труднощів або втрати достатку.

Що можна робити завтра

Святий первомученик Стефан — це символ непохитної віри й мужності перед лицем випробувань. До нього моляться, шукаючи духовного очищення, внутрішнього зцілення, сил для подолання труднощів і захисту в життєвих бурях. Його шанують як заступника перед Богом, що підтримує тих, хто на межі зневіри. Окрім того, в народній традиції Стефан вважається покровителем тварин, зокрема коней, яких у цей день особливо благословляли та обкурювали зіллям від лиха.