2 серпня — яке церковне свято, що не слід робити, інакше в життя прийде "чорна смуга"

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 серпня, в православному календарі день перенесення мощей святого першомученика Стефана. Святий Стефан був першим мучеником (першомучеником) за віру в Ісуса Христа, а його смерть відбулася приблизно в 34-36 роках нашої ери.

Святий Стефан був одним із семи дияконів, обраних апостолами для служіння в Єрусалимській громаді. Він був відомий своєю вірою, мудрістю і здатністю до проповіді. Через свою діяльність і викриття гріхів деяких людей, Стефан потрапив у конфлікт із релігійними лідерами і був звинувачений у богохульстві. Його було засуджено до смерті і забито камінням за межами міста.

Через багато років після мученицької смерті святого Стефана, його мощі були знайдені завдяки видінням і були перенесені до місця більшого вшанування. За переказами, вони були знайдені 415 року в селі Кафагамала (поблизу Єрусалима). Згідно з легендою, виявлення мощей сталося після того, як один священик на ім'я Лукиан отримав видіння, яке вказало йому місце поховання.

Перенесення мощей святого Стефана мало велике значення для ранньої Церкви. Це було свідченням пошани до мучеників та їхньої ролі в утвердженні християнської віри. Мощі святого Стефана стали об'єктом паломництва та вшанування, а також джерелом чудес.

Прикмети 2 серпня

Народні прикмети 2 серпня / Фото: Unsplash

Домашня худоба спить вдень — піде дощ.

Жаби замовчали — чекайте на вранішні заморозки.

Павук плете маленьку павутину до вітру.

Що завтра не можна робити

Цього дня категорично заборонялося ображати будь-яких тварин. З цього приводу навіть не ходили на полювання в ліс. Вірили, якщо вбити чи поранити тварину, то в життя прийде "чорна смуга". Також не можна брати і давати в борг цього дня, будуть проблеми з фінансами.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для того, щоб поприбирати в будинку, зайнятися хатніми справами. Також він підходить для весілля чи вінчання. На користь піде купання у водоймі чи басейні.

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