2 столові ложки на десять літрів води – і ягоди смородини будуть розміром з кулак

Це підживлення смородинових кущів треба проводити вже зараз, щоб забезпечити їм необхідну підтримку для активного росту і плодоношення.

Таке просте, але вкрай дієве добриво допоможе виростити рясний урожай великих і ароматних ягід смородини. Підживлення ідеально підходить для всіх видів смородини, а також для малини.

Чим підживити кущі смородини навесні, щоб отримати рясний урожай великих ягід

Досвідчені садівники вважають найкращим весняним підживленням для смородини монофосфат калію. Це доступне добриво можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині чи на ринку. Що дає таке добриво:

урожайність кущів підвищується на 20-30%;

ягоди виростають крупними та солодкими;

зміцнюють імунітет ягідних кущів до хвороб та шкідників;

смородина дозріває на тиждень раніше;

це гарна підтримка рослин в умовах холоду.

Щоб приготувати підживлення, треба розвести дві столові ложки монофосфату калію в десяти літрах теплої води. Ретельно перемішайте розчин до повного розчинення гранул, щоб забезпечити його рівномірний розподіл.

Після приготування підживлення полийте кущі смородини, використовуючи приблизно два літри розчину під кожну рослину. Це добриво забезпечить кущі необхідними поживними речовинами на початку сезону.

Монофосфат калію не лише підвищить урожайність смородинових кущів і покращить смак ягід, добриво також захистить смородинові кущі від борошнистої роси.

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