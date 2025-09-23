Як позбутися затхлості в шафі / © www.freepik.com/free-photo

Напевно, кожен хоча б раз у житті стикався з проблемою неприємного запаху в шафі, навіть якщо одяг нещодавно випраний. Причина зазвичай криється у надмірній вологості та поганій циркуляції повітря. Однак є вкрай просте та ефективне рішення, яке допоможе швидко позбутися проблеми. Це звичайнісіньке активоване вугілля, яке коштує копійки, але його ефект неоціненний. Завдяки пористій структурі воно поглинає надлишкову вологу, нейтралізує запахи та перешкоджає розвитку цвілі.

Чому в шафі з’являється затхлий запах

Надмірна вологість у кімнаті створює сприятливе середовище для цвілі та бактерій.

Відсутність вентиляції призводить до накопичення вологи й неприємних запахів.

Залишки мийних засобів на тканині з часом починають виділяти неприємний аромат.

Розвиток мікроорганізмів — головна причина стійкого затхлого запаху.

Як позбутися цвілі та затхлості в шафі за допомогою активованого вугілля

Придбайте таблетки активованого вугілля в аптеці. Покладіть 2–3 штуки до тканинних мішечків, контейнерів з отворами чи навіть старих бавовняних шкарпеток. За бажання додайте кілька крапель ефірної олії лаванди або чайного дерева. Розкладіть по різних полицях, особливо внизу шафи. Оновлюйте вугілля раз на 4 тижні, в сезон підвищеної вологості — раз на 2 тижні. Використане вугілля можна додати у ґрунт для кімнатних рослин.

Як працює активоване вугілля у шафі

Вбирає вологу та захищає речі від грибка.

Нейтралізує запахи, повертаючи свіжість.

Створює сухе середовище, у якому мікроорганізми не розмножуються.

Як альтернативу можна використати харчову соду, кедрову стружку чи мішечки з тирсою, але вони менш ефективні.