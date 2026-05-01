2 травня — яке церковне свято, що може відштовхнути від вас везіння цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 2 травня

Церковне свято 2 травня / © pexels.com

Завтра, 2 травня, в православному календарі день пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Атанасій народився близько 295 року в місті Александрія (Єгипет) у християнській родині. З дитинства він отримав ґрунтовну освіту, особливо вивчаючи Святе Письмо та грецьку філософію. Його здібності швидко помітили церковні наставники, і він став учнем та секретарем архієпископа Александра Олександрійського.

Саме цей період став вирішальним для формування його богословського світогляду та майбутньої місії.

Головною історичною ареною життя Атанасія стала боротьба з аріанством — вченням Арія, яке заперечувало рівність Сина Божого з Отцем.

Після Нікейського собору 325 року, який засудив аріанство і затвердив догмат про єдиносущність Сина з Отцем, Атанасій став одним із найактивніших захисників цього рішення.

Його принциповість і непримиренність до компромісів зробили його символом ортодоксальної віри, але водночас викликали численні переслідування.

Життя святого було драматичним: він пережив п’ять вигнань з Олександрії. Політичні сили та прихильники аріанства неодноразово домагалися його усунення.

Попри це, Атанасій щоразу повертався на кафедру, підтримуваний народом і частиною духовенства. Його стійкість стала легендарною — він не відмовився від своїх переконань навіть під загрозою смерті.

Атанасій залишив значну богословську спадщину. Серед його найвідоміших творів:

  • «Про Воплочення Слова» — праця, в якій він пояснює сенс втілення Христа для спасіння людства;

  • «Життя святого Антонія» — один із перших зразків християнської агіографії;

  • численні послання та захисні трактати проти аріанства.

Його богослов’я стало фундаментом для подальшого розвитку християнської доктрини.

Після тривалих переслідувань Атанасій остаточно повернувся до своєї кафедри лише в останні роки життя. Він помер 373 року, залишивши по собі глибокий слід у церковній історії.

Прикмети 2 травня

Народні прикмети 2 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 2 травня / © unsplash.com

  • Коли хмари швидко рухаються по небу, найближчими днями опадів не буде.

  • Дикі качки гніздяться ближче до води, це вважали знаком посушливого літа.

  • 2 травня день видався дощовим і похмурим, то червень обіцяє бути сухим і сонячним.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями цього дня не рекомендують позичати гроші іншим. Вважається, що разом із позикою можна «віддати» власну удачу й фінансовий добробут, ніби відштовхнувши від себе везіння.

Що можна робити завтра

Святителя Афанасія вшановують як Лубенського чудотворця, духовного цілителя та заступника Харкова. До нього звертаються з молитвами про одужання від недуг, а також про захист міста й усієї Слобожанщини від лиха, небезпек і різних випробувань.

