2 травня — яке церковне свято, що не можна робити за прикметами, щоб не "загубити" достаток

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 травня, в православному календарі день пам’яті святителя Афанасія, архієпископа Олександрійського. Він є однією з найвидатніших постатей у християнстві. Народився близько 297 року в Олександрії. Його мати, подібно до Анни з Біблії, привела молодого Афанасія до храму і віддала його на служіння Богу.

Афанасій став відомим завдяки своїй ревності до виконання Божих заповідей та своїм інтелектуальним здібностям. 319 року він був висвячений у диякони Олександрійської Церкви. Він активно брав участь у богословських дискусіях і написав багато творів, які відстоювали православну віру.

Однією з ключових подій у його житті була участь у Першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року, де він виступав проти Арія і аріанства — вчення, яке заперечувало божественність Ісуса Христа3. Після смерті патріарха Олександра 326 року, Афанасій був обраний архієпископом Олександрії.

Протягом свого життя Афанасій багато разів зазнавав переслідувань і був вигнаний зі своєї кафедри через свої антиаріанські погляди. Він провів багато часу у вигнанні, підтримуючи зв’язок з монашими спільнотами і продовжуючи свою богословську та пастирську діяльність.

Святитель Афанасій Великий вважається стовпом Православ’я. Його життя і твори мають велике значення для християнської теології і церковної історії. Він помер 373 року.

Церковне свято 2 травня — день перенесення мощей благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба

Борис і Гліб (у хрещені Роман і Давид) були синами київського князя Володимира і братами. Вони народилися незадовго до хрещення Київської Русі і були виховані в християнському благочесті. 1015 року, після смерті Володимира, їхній старший брат Святополк убив Бориса і Гліба, боячись їх як потенційних конкурентів за київський престол.

Мощі святих князів спочатку були поховані у Вишгороді, але згодом їх перенесли. Ця подія стала одним із престольних свят Володимирського патріаршого кафедрального собору, який був освячений на честь страстотерпців Бориса і Гліба.

Їхні життя і мученицька смерть стали символом віри і самопожертви, а їхній приклад надихав багатьох вірян протягом століть. Борис і Гліб були канонізовані як перші святі Русі і їхній культ має велике значення для Східної Церкви.

Прикмети 2 травня

Народні прикмети 2 травня / Фото: Unsplash

Собака голосно виють на вулиці — буде холодний вітер.

На сході сонця червоне небо — чекайте на дощове літо.

Кіт спить на вулиці — до теплої погоди.

Що завтра не можна робити

Після заходу сонця заборонялося перераховувати гроші. Наші предки вірили, що це призводить до бідності. "Загубити" достаток родини можна, якщо цього дня витрачати кошти. Не можна носити порожній гаманець — безгрошів'я буде довготривалим.

Що можна робити завтра

А щоб примножити прибуток, рекомендується цього дня порахувати гроші в гаманці до сходу сонця. Цей день вважається сприятливим для висаджування огірків та гарбуза.

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