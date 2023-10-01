2 жовтня — яке церковне свято, кому молитися для захисту та чому не можна носити яскравий одяг

Завтра, 2 жовтня, в православному календарі день пам’яті Кипріяна та Іустини. Святі Кипріян та Іустина були християнськими мучениками, які жили в Антіохії в III столітті. Їхнє життя було прикладом справжньої віри, покаяння та перемоги над злими силами.

Кипріян був поганським магом і жерцем, який навчався чаклунству в різних країнах. Однак, зустрівшись з Іустиною, Кипріян усвідомив свою помилку і покаявся в своєму служінню дияволу. Він прийняв християнство і спалив усі свої книги по чародійству. За короткий час він став пресвітером, а потім єпископом. Він навернув до Христа багато язичників і зруйнував їх капища.

Іустина була доброчесною дівою, яка присвятила себе Господу. Вона відмовилася вийти заміж за поганського юнака Аглаїда, який звернувся до Кипріяна за допомогою. Потім вона пішла в монастир і стала ігуменею.

Під час гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана Кипріяна та Іустину схопили і привезли в Никомидию, де їх мучили і усікли мечем 304 року. Їх трупи були поховані в Римі благочестивою жонкою Руфиною, родичкою царя Клавдія.

Святим Кипріяном та Іустином приписуються численні чудеса і зцілення тих, хто приходить до їх гробу або молиться їм. Вони є покровителями закоханих, шлюбу, супружності, родини, доброчесності та захисту від чаклунства.

Церковне свято 2 жовтня — день пам'яті блаженного Андрія

З юних років він полюбив храм Божий і Священні книги. Одного дня в сонному баченні блаженний побачив, як ангели взяли його до неба і показали йому славу Божу. Потім вони повернули його на землю і сказали: "Ти мусиш стати юродивим за Христа, щоб спасти свою душу і допомогти багатьом людям". Андрій послухався небесного голосу і почав вести себе як ненормальний. Він ходив по вулицях міста, голий або у лахміттях, безпорадний і засмучений. Він говорив незрозумілі слова, спав на землі, їв сміття, плакав і сміявся без причини. Люди думали, що він божевільний, і часто насміхалися з нього, кидали в нього каміння або били. Але Андрій терпляче приймав усе це, не ображаючись і не скаржачись.

Але це було лише зовнішнє проявлення його життя. У серці він мав мир і радість від Бога. Вночі він ходив до храму і молився до святих образів. В день святкування Пасхи він приймав Святе Причастя. Все це бачив лише один чоловік — святий Епифаній Кипрський, який був патріархом Константинополя. Він розпізнав у Андрієві справжнього служителя Божого і став його другом. Разом вони молилися і розмовляли про духовні речі.

Андрій мав дар пророцтва і чудотворення. Він передбачав майбутнє міста і церкви, особливо часи гонінь і спокус. Він допомагав людям у їх потребах, лікував хворих, вгамовував бурю на морі, зупиняв пожежу в монастирі. Все це викликало подив і повагу до нього. Багато хто приходили до нього за порадою або молитвою. Андрій же завжди нагадував їм про покаяння, милосердя і любов до Бога.

Блаженний Андрій помер 936 року, коли йому було близько 66 років. Його тіло було поховане в храмі святих апостолів Петра і Павла, де він часто молився.

Прикмети 2 жовтня

Народні прикмети 2 жовтня / Фото: Pexels

Дощить сильно — зима буде дуже холодною.

Північний вітер вказує на теплу та м'яку зиму.

Білка чисто полиняла — чекайте на теплу зиму.

Що завтра не можна робити

Здавна вірили, що цього дня краще не впускати до оселі незнайомих людей. Вважалося, що разом з ними зайде в будинок нечисть. Краще не носити надто яскравий одяг — модна накликати на себе біду. Не приймайте необдумані рішення та краще відкладіть далекі подорожі.

Що можна робити завтра

В давнину хлопці обов'язково молилися Кипріяну, а дівчата Іустинії, щоб вони захистили від злих духів. А селяни продовжували робити заготовлення на зиму, зокрема збирали буряки, пастернак, щавель.