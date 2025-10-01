Церковне свято 2 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 2 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Кипріяна. Святий Кипріян народився близько 200 року в Антіохії Писидійській (сучасна Туреччина) в родині багатих язичників. Його батько був жерцем у язичницькому храмі, а сам Кипріян з юних років вивчав філософію та волхвування. Він подорожував Азією, Грецією та Єгиптом, вивчаючи таємні науки та чаклунство, і став знаменитим волхвом у своєму місті.

Незважаючи на свою славу, Кипріян відчув порожнечу в язичницьких віруваннях. Після зустрічі з християнською мученицею Юстиною, яка залишилася непохитною у своїй вірі, він почав вивчати християнство. Врешті-решт, Кипріян охрестився і став ревним християнином.

Після навернення Кипріян роздав своє майно бідним і присвятив себе молитві та служінню Церкві. 248 року він був обраний єпископом Карфагенським. Як пастир, він піклувався про духовний розвиток пастви, підкреслюючи важливість єдності Церкви та її ієрархічної структури.

Реклама

258 року, під час гонінь на християн за імператора Валеріана, Кипріян був заарештований і засуджений до страти. Він прийняв мученицьку смерть, залишаючись вірним своїй вірі до кінця. Його смерть стала свідченням непохитності християн у часи переслідувань.

Церковне свято 2 жовтня — день пам’яті святої мучениці Юстини і святого преподобного Андрія

Свята Юстина жила в III столітті в місті Антіохія Писидійська (сучасна Туреччина). Вона була дочкою язичницького жерця на ім’я Єдесій. З дитинства Юстина була посвячена в язичницькі обряди, однак, почувши про Христа, вона навернулася до християнства, охрестилася та почала жити за заповідями Божими, зберігаючи цнотливість і відданість молитві.

Її краса привернула увагу багатого юнака на ім’я Аглаїд, який захотів одружитися з нею. Однак Юстина відмовила йому, сказавши, що її наречений — Христос. Аглаїд звернувся до волхва Кипріяна, просячи допомоги в звабленні Юстини. Кипріян, сповнений гордості та впевнений у своїй силі, спробував за допомогою магії змусити Юстину полюбити Аглаїда. Однак Юстина, молячись і захищаючись хресним знаменням, перемогла всі спроби диявола, і Кипріян зрозумів, що його сила безсила перед силою Христовою.

Після цих подій Кипріян навернувся до християнства, охрестився та став єпископом Карфагенським. Юстина продовжувала своє благочестиве життя, служачи Христу в молитві, пості та дівстві. Однак, під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана, Юстина була заарештована, піддана тортурам і страчена за віру в Христа.

Реклама

Святий преподобний Андрій жив у Константинополі в X столітті. Він обрав шлях юродства — виглядав божевільним, щоб проповідувати правду і вказувати на пороки суспільства.

Преподобний Андрій відомий своєю глибокою духовністю, аскетизмом та відданістю служінню Богові. Його життя є прикладом того, як через смирення і покору можна досягти високих духовних вершин.

Прикмети 2 жовтня

Народні прикмети 2 жовтня / © unsplash.com

Почути грім цього дня до безсніжної зими.

Туманний, але теплий ранок — чекайте на гарну погоду восени.

Дерева вже почали скидати листя — час ховати вулики.

Що завтра не можна робити

За давніми народними повір’ями 2 жовтня не рекомендується міняти місце проживання або вирушати в далеку подорож — це нібито приносить невдачі. Також уникають алкоголю, бо, за народним віруванням, той, хто нап’ється, піддається впливу злих сил. Загалом день вважають несприятливим, тож потрібно бути уважним і обачним у справах.

Що можна робити завтра

Святих Кипріяна та Юстину просять захистити від чаклунських впливів, приворотів та злих людей. У народі 2 жовтня вважають сприятливим для праці: можна займатися ремонтом, рукоділлям чи іншими корисними справами. Також цього дня традиційно ходять до лісу збирати гриби, особливо опеньки та лисички.