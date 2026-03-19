Завтра, 20 березня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Отців, вбитих в монастирі святого Сави. У VIII столітті околиці Єрусалима неодноразово зазнавали нападів сарацинів — мусульманських загарбників, які здійснювали рейди в палестинській пустелі. Саме в цей час Лавра святого Сави, велика пустельна обитель, що була духовним осередком для багатьох ченців, стала об’єктом одного з таких нападів.

Чернецькі спільноти того часу не мали великих матеріальних багатств — їхнім скарбом були чесноти, молитва і любов до Бога. Коли сарацини увірвалися до монастиря й зажадали віддати усі цінності, брати відповіли, що не мають нічого, крім скромної їжі та одягу. Нападники, не отримавши бажаного, почали безжально нападати на монахів стрілами, спалювати келії і мучити тих, хто залишився.

Серед преподобних Отців були такі, як Іоанн, Сергій, Патрикій та інші брати, які мужньо протистояли ворогам Христової віри. У вирі подій вони були схоплені, катовані й ув’язнені. Частину з них женці загарбників загнали в печеру всередині стін обителі — і там, збагачуючи свою віру молитвою і терпінням, вони були задушені димом від багать, розкладених перед входом.

Святий Патрикій, за переданням, пішов назустріч своїй смерті, підбадьорюючи братів молитвою. Інші отці, не зрадивши Христу, до кінця залишилися вірними своєму покликанню.

Після того, як вороги пішли, інші монахи, що вціліли, та прихожани повернулися до Лаври і знайшли тіла своїх братів. У ніч перед Великою П’ятницею вони з великою почестю перенесли їх до храму обителі й поховали там, вшановуючи як святі останки тих, хто мученицьки постраждав за віру Христову.

Прикмети 20 березня

Поява пролісків і крокусів — сніг скоро зійде, земля буде родючою.

Пташки прилетіли рано — весна буде рання, врожай вчасний.

Вечірній туман — вродить жито, і буде багато роси.

Що завтра не можна робити

У день церковного свята 20 березня не варто вступати у сварки, поширювати плітки, вихвалятися, заздрити чи осуджувати інших, а також відмовляти тим, хто потребує допомоги. Церква засуджує брехню, ледачість і відчай, закликаючи зберігати чистоту думок і дій.

Що можна робити завтра

Народна традиція цього дня надає особливого значення колодязній воді: вважається, що вона набуває цілющих властивостей. Святою водою з колодязя радять вмитися і трохи випити для здоров’я, а також окропити нею оселю — щоб відігнати недуги та залучити удачу й добробут.